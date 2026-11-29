El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo, 29 de noviembre, un nuevo golpe contra el Clan del Golfo en el departamento del Magdalena.

A través de X, el mandatario afirmó que en el municipio Algarrobo la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a Medardo Manuel Viloria Moreno, alias Franco, cabecilla de zona de la subestructura David Mesa Peña. Adicionalmente, durante la operación, fue dado de baja alias Pedrito, hombre de confianza del cabecilla.

“Alias Franco, con 25 años de trayectoria criminal, registraba 13 órdenes de captura por delitos como abuso carnal con menor de 14 años, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, además de una sentencia condenatoria de 23 años y seis meses de prisión. Este sujeto ordenaba extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados en los municipios de Fundación, Algarrobo y Sabanas de San Ángel”, señaló el mandatario.

“Mi reconocimiento a nuestra Policía Nacional por esta operación. Seguiremos combatiendo las estructuras criminales que durante años han sometido a nuestras comunidades a la violencia y la extorsión. ¡La autoridad se ejerce, la ley se cumple y la seguridad de los colombianos se defiende!“, añadió De La Espriella.

Sorprendente hallazgo de arsenal y “libros de adoctrinamiento” del Clan del Golfo en Antioquia: también se encontró una menor

En días pasados, las autoridades reportaron un nuevo golpe contra el Clan del Golfo en Antioquia. El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, informó sobre un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía en el corregimiento Liberia-El Charcón, jurisdicción del municipio de Anorí.

En el lugar fueron incautadas varias armas de largo alcance y otros elementos que, al parecer, estaban relacionados con las actividades de este grupo armado.

Según el mandatario, durante el procedimiento las autoridades también encontraron armas cortas, cartuchos y proveedores, además de equipos de comunicación y dispositivos tecnológicos. Entre los elementos hallados figuran radios, teléfonos celulares y un computador portátil.

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Otro de los hallazgos reportados por el gobernador corresponde a los denominados “libros de adoctrinamiento”, que serían utilizados por esta estructura criminal entre sus integrantes.

Rendón señaló que este resultado representa una afectación a la capacidad criminal de los integrantes del Clan del Golfo en esta zona del departamento. La operación fue adelantada por unidades del Ejército y la Policía Nacional, que mantienen acciones contra las estructuras delictivas

En medio del procedimiento, una adolescente de 17 años fue aprehendida. Frente a esta situación, el gobernador indicó que se adoptan las medidas necesarias para garantizar los derechos de la menor de edad.

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El mandatario compartió el balance del operativo a través de sus redes sociales y destacó el trabajo articulado entre las dos instituciones para enfrentar a los grupos armados ilegales en Antioquia.