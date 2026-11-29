Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, narró una situación que está viviendo y que le genera alerta. En un video publicado en sus redes sociales aseguró que había recorrido Unicentro Bogotá y en tres entidades bancarias le habían negado la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros.

Mary Luz Herrán, la exesposa de Gustavo Petro, entre las petristas a quienes la UNP les quitó su esquema de seguridad: “Dicen que no corro riesgo”

“Resulta que tengo un bloqueo financiero para poder hacer uso del sistema bancario como cualquier colombiano. No tengo restricciones legales. No estoy bajo investigación. No estoy en la lista de la OFAC, pero el sistema financiero me tiene bloqueada. Quiero saber qué ocurre”, dijo

Además indicó que “esto me parece persecución política. Me parece muy complejo en este momento en que el país está acusando por situaciones muy díficiles. Vamos a ver qué pasa”.

Hace unos días, Herrán también había narrado que sentía que habían vulnerado su seguridad. “Mi esquema era por temas distintos a la que fuera la familia presidencial y aún así, me la quitaron. Ya se la están reduciendo a Gustavo Petro y miembros de mi familia”.