Casi nunca ha sido tan cierta la expresión de que en las elecciones se esté jugando el futuro. Los comicios a los que acuden este domingo las elecciones son los más polarizados y trascendentales de los últimos años. Se elige entre opciones totalmente opuestas. En medio de una ola de escándalos, controversias y desilusiones del gobierno de Pedro Sánchez.

🔴 EN VIVO| Elecciones en España este 29N:siga el minuto a minuto de la jornada

Sucede allí algo parecido a lo que se vivió en Colombia en la elección que midió a Abelardo De la Espriella con la posibilidad de que el petrismo, en cabeza de Iván Cepeda, se perpetuara en el poder, como lo cuenta en su última columna la columnista de SEMANA, Salud Hernández-Mora.

Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal Foto: GETTY IMAGES

“Igual que Colombia corría el riesgo de rodar al fondo del abismo si ganaba Cepeda, ahora en España aterra que el país pueda quedar otros cuatro años atrapado en manos del socialista Pedro Sánchez, aliado de la ultraizquierda”, reitera ella.

Lea la columna de Salud Hernández-Mora

En este país, la elección de España este domingo importa muchisimo. Como explica la columnista en la Madre Patria viven más de un millón de colombianos.

El presidente Abelardo De La Espriella no guardó silencio frente a sus preferencias este domingo. “En la vida y en la política, la coherencia es fundamental. Y cuando se defienden los valores y principios fundacionales, es precisamente la coherencia la que garantiza que esa defensa se haga como corresponde. A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes. Querido amigo, España se merece un presidente como tú. Hoy más que nunca estoy firme por España y firme por la patria”, dijo el mandatario colombiano.

Abascal es la opción más radical de la derecha española y el candidato del partido Vox, que se anticipa podría ser el fenómeno electoral del día.

En la última semana, las encuestas le dieron el favoritismo al Partido Popular (PP, derecha) que lidera Alberto Núñez Feijóo, pero dejaron claro que no alcanzaría la mayoría absoluta. Como en el sistema parlamentario, que tiene España, esas mayorías son esenciales para conformar gobierno, si esos escenarios se concretan el PP tendría que hacer alianza con Vox.

Gustavo Petro, por su parte, también se ha manifestado en estas elecciones y ha calificado la opción de Vox como facismo. “Espero que el pueblo español no imite el pueblo Argentino ni siga el consejo de este presidente ilegitimo en Colombia. Si quieren que España siga la depresión económica de Argentina y si quieren las y los trabajdores de España una pérdida brutal de la capacidad adquisitiva del salario como en Colombia, voten por Abascal”, dijo en un trino este domingo respondiendo al presidente De la Espriella.

En desarrollo...