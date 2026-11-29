SEMANA: Usted acaba de lanzar La hora antes del alba, que es la continuación de una obra icónica, La casa de los espíritus. ¿Cómo es el desafío de hacer una segunda parte de un libro tan exitoso?

Isabel Allende: Bueno, justamente porque las segundas partes son difíciles, no me lo planteé muchos años, pero tenía la idea adentro porque mucha gente me había preguntado qué pasó con la nieta del patriarca que quedó en esta casa. La familia está muerta o en el exilio o desaparecida. Ella ha sido torturada, mutilada, violada, está embarazada. ¿Qué pasó con esa niña? Y se dieron las circunstancias del Premio Planeta y también de que un poco está en el aire esto de los regímenes autoritarios, la vuelta a la extrema derecha o la extrema izquierda, el populismo, una especie de falta de respeto, diría yo, por la democracia. Hoy existe la idea de que la democracia se la pueden jugar. Entonces, me pareció interesante escribir sobre Alba, que se queda en el proceso de dictadura, no se va al exilio. Es una novela sobre la represión, es cierto, pero también es una novela de resistencia, coraje y amor.

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SEMANA: El regreso del autoritarismo coincide con la vuelta de América Latina a las ideologías de derecha. ¿Siente que el continente vive esa atracción?

I.A.: No solamente es América Latina. Es algo que está sucediendo en Europa y que ha pasado en Estados Unidos, ahora lo estamos viviendo. Son ciclos de la historia en que suceden estas cosas. Yo he vivido lo suficiente para saber que todo es temporal, todo pasa y que el péndulo va y viene de la izquierda a la derecha, pero donde queda mejor siempre es en el centro. Y que lo más importante de todo es defender la democracia, porque con una democracia tú puedes cambiar las cosas. En un régimen autoritario no hay cambio, no hay opinión pública, no hay la posibilidad de disentir y se vive con temor.

SEMANA: Usted ha retratado mucho las dictaduras en sus libros. ¿Por qué cree usted que la memoria histórica no siempre es suficiente para evitar que se repitan estos errores del pasado?

I.A.: Somos humanos. Además, cada generación considera que la generación anterior es historia antigua. La historia oficial que nosotros tenemos es la de los libros de historia. Y esos libros están escritos por los ganadores. Quien narra la historia es el dueño del relato. Tener mala memoria para recordar el pasado es muy grave. En Alemania se ha hecho un esfuerzo de varias generaciones por mantener viva la memoria de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial para que no vuelva a ocurrir, para que algo tan espantoso no suceda jamás. Algo como los campos de exterminio o los campos de concentración y el Holocausto y todo eso. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo tremendo, hoy hay un movimiento neonazi que gana en las elecciones. Entonces, como decía antes, estos son ciclos. Tenemos que pasar por ello. Pero yo siento que ahora América Latina está mucho mejor de lo que estaba en los años 80. En los años 80 había una verdadera diáspora de gente pasando de un país a otro buscando seguridad, escapando de diferentes dictaduras.

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SEMANA: En sus libros las familias tienen un valor fundamental. ¿Cree que esto es algo particular de América Latina?

I.A.: No es de América Latina. En Asia, en África, en el mundo entero, la familia o el clan son muy importantes. Mientras más extensa la familia, más ayuda tiene uno. Son como las muletas sociales que a uno lo sostienen. Cuando tú vives en un país industrializado como en Europa o Estados Unidos, el gobierno o el gobierno federal da una serie de cosas que en América Latina no tenemos. En América Latina, ¿quién cuida a nuestros bebés? La abuela. ¿Quién ayuda a la mamá vieja? La hija. Las relaciones familiares son las que te dan un lugar en el mundo. El problema grave del exilio y de la emigración es que pierdes todo eso. Te vas solo o sola y pierdes todo lo que te había sostenido hasta ese momento.

Entonces, cuando uno escribe desde el exilio, como escribí yo La casa de los espíritus, termina narrando este recuerdo nostálgico tan fuerte de lo que se perdió. De esa necesidad de vivir en clan y de tener contactos y amigos. Yo perdí todo eso, mi familia se desmembró completamente. Salimos disparados en diferentes direcciones. La única vez que yo he estado de nuevo con mis dos hermanos juntos fue cuando murió mi mamá.

SEMANA: ¿Existe hoy una red así de mujeres escritoras?

I.A.: Yo creo que la literatura desde siempre ha sido una, universal. Y hablo de libros escritos por hombres o por mujeres. Si esa red existe, hasta cierto punto, yo no pertenezco a ella, porque estoy muy aislada, vivo en California y escribo en español. Así que no tengo con quién compartir mi trabajo hasta que está terminado y se traduce. Pero me gusta hablar de una literatura sin adjetivos. Porque cualquier adjetivo —juvenil, femenina, afroamericana— la disminuye. Es como si el dueño del título mayor fueran los hombres. Y eso es parte de que vivimos en un patriarcado. Y las mujeres están cuestionando eso constantemente. Por eso no nos gusta que hablen de literatura femenina.

SEMANA: Usted narró en una entrevista reciente cómo este libro es una historia de “volver a empezar”. ¿En qué medida se cruza con su propia vida?

I.A.: Yo he empezado varias veces de cero. Primero, porque me ha tocado una vida eternamente desplazada, siempre me estoy cambiando de lugares. Y empezar de cero para mí es siempre un desafío grande. Pero ya he aprendido que no le tengo miedo porque puedo hacerlo, tengo recursos interiores y fortaleza suficiente, incluso a los 84 años. No me asusta para nada. Yo no me quedo con un género ni con un tipo de libro. Siempre estoy tratando algo nuevo. No sé por qué. Pero por eso me resultó tan largo, 40 años para poder volver a retomar a Alba.

SEMANA: Sus novelas han terminado siendo un retrato muy claro de América Latina, de sus dictaduras y sus autoritarismos. ¿En La hora antes del alba hay alguna intención de contar alguna particularidad de este tiempo que vivimos?

I.A.: Cuando escribo una novela no trato de dar un mensaje, no trato de predicar, creo que eso arruina cualquier novela. Cuando uno escribe no ficción te puedes dar ese gusto, pero nunca con la ficción. Yo respondo a lo que está en el aire, a lo que siento. Por ejemplo, varias de mis últimas novelas tienen que ver con inmigración, con gente desplazada. Porque está en el aire. El problema de la inmigración está en toda Europa, está aquí en Estados Unidos y en todos lados. También está en el aire la sensación de autoritarismo. Tengo mucha esperanza de que en Estados Unidos las cosas van a cambiar con esta ola democrática que ha venido. Pero vi la democracia americana en peligro. Y uno piensa que la democracia americana es como invencible, como intocable, y te das cuenta de cuán frágil es. Yo creo que eso fue una motivación.

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SEMANA: ¿Qué reflexión hace de las guerras que vivimos, no solo las terrenales sino toda la violencia de internet?

I.A.: Son diferentes formas de violencia. Se necesita tiempo y distancia para escribir una novela. Yo escribí La casa de los espíritus cuando me fui de Chile después del golpe militar. Toda la información ya la tenía. La familia, el golpe militar, el país, todo estaba ahí. Pero no la pude escribir hasta muchos años más tarde porque necesité ese tiempo de tomar distancia, de ver las cosas con una cierta perspectiva. Y yo creo que eso pasa cuando la literatura retoma esos temas. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un período en que no se publicó nada sobre eso y después vino una ola de publicaciones, porque hubo toda una generación que se quedó traumada con lo que había pasado y se necesitó tiempo y una segunda generación para investigarlo, para desarrollarlo, para analizarlo y entenderlo. Yo creo que eso es lo que pasa siempre con la literatura, que uno mira hacia atrás para poder imaginar el futuro. Eso tiene de maravilloso la literatura, que tiene la raíz en la nostalgia y la memoria, pero el impulso es siempre imaginar, imaginar lo que puede ser, lo que no tenemos, lo que puede pasar. Yo creo que la literatura en la ficción, por lo menos, es un ejercicio de empatía.