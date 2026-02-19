Prime Video ya ha fijado la fecha para el estreno de La casa de los espíritus, la serie que supondrá la primera adaptación en español para televisión de la icónica novela de Isabel Allende. La ficción, protagonizada por Nicole Wallace, Alfonso Herrera y Dolores Fonzi, llegará a la plataforma de Amazon el próximo 29 de abril.

“Discursos que parecían insólitos ahora calan mucho”: Luis Tosar explora el auge de la ultraderecha en ‘Salvador’

Basada en la novela de Isabel Allende aclamada internacionalmente, La casa de los espíritus es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son las productoras ejecutivas. Foto: Prime Video / A.P.I.

En su portal, Prime Video asegura que la serie “narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanzan al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas”.

La ficción, protagonizada por Nicole Wallace, Alfonso Herrera y Dolores Fonzi, llegará a la plataforma de Amazon el próximo 29 de abril. Foto: Prime Video / A.P.I.

La producción está protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Culpa nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) encarnando a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

‘El Caballero de los Siete Reinos’: esta mirada épica al hombre común de Westeros brilla en HBO Max

El reparto también incluye a Fernanda Castillo (El señor de los cielos) como Férula, Aline Küppenheim (Una mujer fantástica), Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández (30 noches con mi ex) como Alba, Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como el tío Marcos, Pablo Macaya (El lugar de la otra) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

'La casa de los espíritus', serie basada en la obra de Isabel Allende, ya tiene fecha en Prime Video Foto: Prime Video / A.P.I.

‘Wonder Man’: actuaciones excepcionales de Ben Kinglsey y Yahya Abdul-Mateen II elevan este estreno de Marvel

Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son las productoras ejecutivas junto a las showrunners Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola y Andrés Wood (Noticia de un secuestro).

La serie está producida por FilmNation Entertainment, la compañía ganadora de varios premios Óscar por Anora y Cónclave, con el apoyo de Fabula, la premiada productora chilena (La memoria infinita, Una mujer fantástica).