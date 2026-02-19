Streaming

‘La casa de los espíritus’, basada en la obra de Isabel Allende, fija fecha de estreno en Prime Video

La saga familiar de ocho episodios cuenta con el colombiano Juan Pablo Raba en el rol del tío Marcos y un reparto estelar que compartimos, con más detalles.

Redacción Arcadia
19 de febrero de 2026, 8:28 a. m.
La serie es protagonizada por Alfonso Herrera ('Rebel Moon') como Esteban Trueba, con Nicole Wallace ('Culpa nuestra') y Dolores Fonzi ('Belén') encarnando a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.
Prime Video ya ha fijado la fecha para el estreno de La casa de los espíritus, la serie que supondrá la primera adaptación en español para televisión de la icónica novela de Isabel Allende. La ficción, protagonizada por Nicole Wallace, Alfonso Herrera y Dolores Fonzi, llegará a la plataforma de Amazon el próximo 29 de abril.

Basada en la novela de Isabel Allende aclamada internacionalmente, La casa de los espíritus es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son las productoras ejecutivas junto a las showrunners Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola y Andrés Wood (Noticia de un secuestro).
En su portal, Prime Video asegura que la serie “narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanzan al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas”.

La producción está protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Culpa nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) encarnando a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

