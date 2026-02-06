Streaming

“Discursos que parecían insólitos ahora calan mucho”: Luis Tosar explora el auge de la ultraderecha en ‘Salvador’

El estreno de Netflix ofrece un sello de garantía por cuenta de su gran actor principal y de su creador, Aitor Gabilondo, que en ‘Patria’ demostró su notable capacidad.

Redacción Arcadia
6 de febrero de 2026, 4:28 p. m.
Fariba Sheikhan es Marjane, y Luis Tosar es Salvador.
Fariba Sheikhan es Marjane, y Luis Tosar es Salvador. Foto: Jaime Olmedo/Netflix

Ya está disponible en la plataforma de streaming Netflix la serie Salvador. Se trata de la nueva producción de Aitor Gabilondo (Patria, Entrevías) en la que Luis Tosar encarna a un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi y se acerca a ese mundo radical para intentar rescatarla. Una serie que, según reconoce su protagonista, no podía llegar en un momento social más oportuno, con la ultraderecha disparada no solo en España, sino en toda Europa, y ganando terreno sobre todo entre los jóvenes.

“Tenemos un momento social muy convulso en muchos ámbitos, evidentemente el panorama nacional e internacional ha cambiado sensiblemente en todos los últimos años”, reflexiona Tosar en entrevista. En esta destaca que “ahora muchos relatos que nos parecían insólitos hace tiempo calan mucho en la población”.

En todo caso, matiza Tosar, Salvador no es una serie que “trate de hablar sobre política social” sino que, en clave de thriller ejecutado con potente sello de Daniel Carparsoro (Todos los nombres de Dios, Mikaela), busca plantear preguntas que arrojen algo de luz sobre ese complejo fenómeno. Seis capítulos que, partiendo de la violencia de estos grupos ultras, canalizada de nuevo a través del fútbol, muestran las muchas aristas y “todos los subterfugios” que usan estos colectivos para convertir el desencanto y la rabia de una juventud desesperada en odio al diferente y violencia extrema.

La tensión es parte de la experiencia en 'Salvador', de Aitor Gabilondo, en Netflix.
La tensión racial es parte de la experiencia en 'Salvador', de Aitor Gabilondo, en Netflix. Foto: Jaime Olmedo/Netflix
“¿Qué es lo que está ocurriendo en la base de toda nuestra sociedad para que fenómenos así puedan producirse en realidad? ¿Qué es lo que pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que pasa con sus padres? ¿Qué es lo que hemos hecho una serie de generaciones para que ahora los chicos estén aceptando discursos que nos parecerían insólitos hace tiempo? ¿En qué búsqueda están? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es su desesperación?”, lanza el actor ganador de tres Premios Goya.

La pedagogía de Salvador

Y más allá de las trepidantes escenas de acción ejecutadas por Carparsoro, y la intriga propia de un crimen sin resolver, “lo más interesante de Salvador es que abre todos estos huecos para que uno se plantee qué tipo de mundo estamos construyendo”, subraya Tosar, que confía plenamente en el “poder didáctico” de la serie para lograr que algún joven que está empezando a coquetear con estos grupos pueda verse reflejado y se replantee sus posturas, o incluso para alertar a los padres que ven que sus hijos empiezan a caer en este tipo de radicalización.

Alejandro Casaseca es Max El Gordo, Luis Tosar es Salvador. Foto: Jaime Olmedo/Netflix
Max El Gordo amenazando a Salvador. Acercarse al fuego tiene peligros. Foto: Jaime Olmedo/Netflix
“Yo confío. Siempre he sido muy ingenuo en ese sentido, y he tenido experiencias buenas también en ese sentido ya confirmadas, con otras producciones, con películas que le han servido a la gente”, dice Tosar, que explica que “la representación en ficción consigue algo que los medios nunca consiguen”.

“Los medios reflejan el hecho, reflejan la noticia... que incluso si se reitera te anestesia y no logra conectarte con el ser humano que en realidad ha sufrido el evento. Sin embargo, la ficción sí lo consigue. Le pone carne y hueso, le pone emoción y el espectador ahí sí se identifica. Entonces sí tengo la esperanza de que esto pueda servir”, reflexiona.

Incómoda de ver e importante

En este punto coincide Claudia Salas, coprotagonista de la serie en la que da vida a Julia, la amiga de la hija de Salvador dentro del grupo ultra, que también confía en que la serie pueda “generar debate” y “denunciar” a través de su “mirada crítica muy incómoda”.

“Porque es una serie incómoda de ver, para analizar una problemática que está ocurriendo hoy en día a nivel social, y ojalá que sí, yo quiero pensar que sí. Si lo que hemos hecho sirve para que una familia o un chico que está empezando a jugar con esto se lo replantee... yo me doy más que por satisfecha y probablemente hemos cumplido con uno de los cometidos”, afirma la actriz de Furia y La ruta.

Claudia Salas es Julia. Foto: Jaime Olmedo/Netflix © 2024
Claudia Salas interpreta con potencia a Julia. Foto: Jaime Olmedo/Netflix
“Pero creo que Salvador tiene un trabajo que hay que apoyar. No es simplemente que la serie fluya y tal sola. Sería bueno que también hubiera un plan detrás para decir: ‘hagamos más cosas con esto’”, apostilla Tosar.

*Con información de EuropaPress.

