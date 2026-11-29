En un carro, los amortiguadores tienen la función de mantener las llantas en contacto con el asfalto, reducir la sensación de los sobresaltos para los habitantes del vehículo y garantizar la estabilidad en curvas y frenadas. Por eso, cobran relevancia en seguridad.
Para su cuidado, es clave realizar los mantenimientos preventivos; sin embargo, marcas fabricantes de sistemas de suspensión advierten cinco señales que llaman a cambio.
De acuerdo con Monroe, KYB y Bosch, el desgaste de estas piezas suele ser progresivo, por lo que muchos conductores se acostumbran a la pérdida de firmeza sin notar el riesgo hasta que se presenta una emergencia en la vía.
A continuación, las señales que, según los expertos, ya evidencian que se necesitan cambios en el sistema de suspención:
- Rebote excesivo al pasar por policías acostados o baches: Según los especialistas en mecánica automotriz, si después de superar un reductor de velocidad o un hueco la carrocería sigue rebotando el auto más de dos veces, el amortiguador perdió su capacidad hidráulica para absorber el impacto.
- Inclinación pronunciada al frenar o tomar curvas: Cuando los amortiguadores están vencidos, la parte delantera del vehículo tiende a “hundirse” de forma exagerada durante una frenada brusca (fenómeno conocido como cabeceo) o a balancearse lateralmente hacia el exterior en las curvas, reduciendo el control del volante.
- Aumento en la distancia de frenado: De acuerdo con pruebas técnicas realizadas por fabricantes como Monroe y entidades de seguridad vial, unos amortiguadores desgastados pueden alargar la distancia de frenado hasta en varios metros sobre pavimento mojado o irregular, además de afectar la eficacia de sistemas electrónicos como los frenos ABS y el control de estabilidad (ESP).
- Desgaste irregular en las llantas: Si la banda de rodadura de los neumáticos presenta zonas hundidas, escalonadas o “en forma de copa”, es un indicio claro de que la llanta está rebotando contra el pavimento en lugar de rodar de manera uniforme.
- Fugas de aceite visibles y ruidos metálicos: Al inspeccionar detrás de la rueda, el cuerpo del amortiguador debe verse seco. Si presenta manchas oscuras o humedad aceitosa, significa que los sellos internos fallaron. Asimismo, golpes secos o golpeteos metálicos al circular por terrenos destapados suelen delatar bujes dañados o falta de presión interna.
Vale la pena precisar que los manuales técnicos de mantenimiento automotor indican que el promedio de la vida útil de los amortiguadores está entre los 60.000 y 80.000 kilómetros; sin embargo, esto varía a partir del estado de las vías y los hábitos de conducción.
Los talleres especializados recomiendan realizar una revisión preventiva de la suspensión cada 20.000 kilómetros y recuerdan que los amortiguadores siempre deben cambiarse por pares (ambos delanteros o ambos traseros) para evitar desequilibrios en el auto.