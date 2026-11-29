En un carro, los amortiguadores tienen la función de mantener las llantas en contacto con el asfalto, reducir la sensación de los sobresaltos para los habitantes del vehículo y garantizar la estabilidad en curvas y frenadas. Por eso, cobran relevancia en seguridad.

¿Su centro automotor cumple con todos los requisitos? Esto exige la ley para realizar la revisión técnico-mecánica

Para su cuidado, es clave realizar los mantenimientos preventivos; sin embargo, marcas fabricantes de sistemas de suspensión advierten cinco señales que llaman a cambio.

De acuerdo con Monroe, KYB y Bosch, el desgaste de estas piezas suele ser progresivo, por lo que muchos conductores se acostumbran a la pérdida de firmeza sin notar el riesgo hasta que se presenta una emergencia en la vía.

Amortiguadores de un automóvil. Foto: Getty Images

A continuación, las señales que, según los expertos, ya evidencian que se necesitan cambios en el sistema de suspención:

Rebote excesivo al pasar por policías acostados o baches: Según los especialistas en mecánica automotriz, si después de superar un reductor de velocidad o un hueco la carrocería sigue rebotando el auto más de dos veces, el amortiguador perdió su capacidad hidráulica para absorber el impacto.

Según los especialistas en mecánica automotriz, si después de superar un reductor de velocidad o un hueco la carrocería sigue rebotando el auto más de dos veces, el amortiguador perdió su capacidad hidráulica para absorber el impacto. Inclinación pronunciada al frenar o tomar curvas: Cuando los amortiguadores están vencidos, la parte delantera del vehículo tiende a “hundirse” de forma exagerada durante una frenada brusca (fenómeno conocido como cabeceo) o a balancearse lateralmente hacia el exterior en las curvas, reduciendo el control del volante.

Cuando los amortiguadores están vencidos, la parte delantera del vehículo tiende a “hundirse” de forma exagerada durante una frenada brusca (fenómeno conocido como cabeceo) o a balancearse lateralmente hacia el exterior en las curvas, reduciendo el control del volante. Aumento en la distancia de frenado: De acuerdo con pruebas técnicas realizadas por fabricantes como Monroe y entidades de seguridad vial, unos amortiguadores desgastados pueden alargar la distancia de frenado hasta en varios metros sobre pavimento mojado o irregular, además de afectar la eficacia de sistemas electrónicos como los frenos ABS y el control de estabilidad (ESP).

De acuerdo con pruebas técnicas realizadas por fabricantes como Monroe y entidades de seguridad vial, unos amortiguadores desgastados pueden alargar la distancia de frenado hasta en varios metros sobre pavimento mojado o irregular, además de afectar la eficacia de sistemas electrónicos como los frenos ABS y el control de estabilidad (ESP). Desgaste irregular en las llantas: Si la banda de rodadura de los neumáticos presenta zonas hundidas, escalonadas o “en forma de copa”, es un indicio claro de que la llanta está rebotando contra el pavimento en lugar de rodar de manera uniforme.

Si la banda de rodadura de los neumáticos presenta zonas hundidas, escalonadas o “en forma de copa”, es un indicio claro de que la llanta está rebotando contra el pavimento en lugar de rodar de manera uniforme. Fugas de aceite visibles y ruidos metálicos: Al inspeccionar detrás de la rueda, el cuerpo del amortiguador debe verse seco. Si presenta manchas oscuras o humedad aceitosa, significa que los sellos internos fallaron. Asimismo, golpes secos o golpeteos metálicos al circular por terrenos destapados suelen delatar bujes dañados o falta de presión interna.

¿La pintura del carro comienza a dañarse a causa del sol? Estos son los métodos para protegerlo

Llanta y amortiguador de un automóvil. Foto: 123RF

Vale la pena precisar que los manuales técnicos de mantenimiento automotor indican que el promedio de la vida útil de los amortiguadores está entre los 60.000 y 80.000 kilómetros; sin embargo, esto varía a partir del estado de las vías y los hábitos de conducción.

Los talleres especializados recomiendan realizar una revisión preventiva de la suspensión cada 20.000 kilómetros y recuerdan que los amortiguadores siempre deben cambiarse por pares (ambos delanteros o ambos traseros) para evitar desequilibrios en el auto.