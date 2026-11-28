El presidente argentino, Javier Milei, manifestó que no tiene intención de felicitar a Pedro Sánchez en caso de que consiga imponerse en las elecciones generales de España, programadas para este domingo, 29 de noviembre.

EN VIVO| Elecciones en España este 29N: siga en tiempo real el avance de la jornada en una votación decisiva para el país

“Los jefes de Estado son aves de paso”, afirmó durante una entrevista con CNN, al explicar cómo es su relación con el actual jefe del Ejecutivo español.

Asimismo, Milei resaltó la importante presencia de ciudadanos argentinos en España y puso de relieve los históricos lazos que unen a ambas naciones.

Milei habló de Lula, Pedro Sánchez y los demócratas de Estados Unidos en una entrevista con Oppenheimer. https://t.co/rRHRXnP8hh — Sucede News (@SucedeNews) November 29, 2026

“Hay más de medio millón de argentinos que están en España y es una relación muy profunda y de muchísimos años, en la que hay respeto y afecto”, expresó.

Por otra parte, señaló que los desacuerdos entre los dirigentes no tendrían que afectar las relaciones construidas entre los pueblos.

“La persona que esté a cargo de manejar los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden”, sostuvo.

En la misma línea, el mandatario argentino remarcó que los ciudadanos deben ser la prioridad en los vínculos internacionales.

“Lo importante es el ser humano, el ciudadano, el individuo”, agregó.

Las palabras de Milei se produjeron en la antesala de las elecciones generales españolas de este domingo, 29 de noviembre, en las que Sánchez aspira a mantenerse en el poder.

Javier Milei y Pedro Sánchez Foto: GETTY Y AFP

La campaña electoral transcurre en medio de una marcada confrontación política entre el oficialismo socialista y los sectores opositores.

En este contexto, el presidente argentino reiteró su distancia con Sánchez y descartó públicamente cualquier felicitación si el dirigente socialista obtiene una victoria en las urnas. No obstante, defendió la continuidad de los históricos vínculos entre Argentina y España, independientemente del resultado electoral.

La relación entre ambos mandatarios ha estado marcada por reiterados enfrentamientos desde que Milei asumió la presidencia argentina.

Uno de los momentos más tensos tuvo lugar en mayo de 2024, cuando el mandatario argentino visitó España y lanzó críticas contra el entorno familiar de Sánchez durante un encuentro político organizado por Vox.

Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal Foto: GETTY IMAGES

Aquel episodio desencadenó un conflicto diplomático que llevó al Gobierno español a retirar temporalmente a su embajadora en Buenos Aires y exigir disculpas públicas.

Posteriormente, las diferencias entre ambos gobiernos continuaron manifestándose a través de declaraciones cruzadas y desacuerdos relacionados con sus respectivos enfoques económicos y sociales.