Las tensiones diplomáticas entre Irán y Argentina escalaron, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní declarara como un grupo terrorista a la Armada y la Fuerza Aérea del país rioplatense.

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Estas diferencias nacen en marzo, cuando en plena guerra en Oriente Medio, el gobierno del presidente argentino Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, como “organización terrorista”. Esto le permite aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas” a Irán.

Además, en 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas. Con este contexto, el gobierno iraní emitió la siguiente comunicación:

“De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019”, Irán declara que “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”.

Irán, bandera de Irán, Oriente Medio Foto: @mb_ghalibaf

En el comunicado, añadieron que el gobierno argentino “deberá asumir la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, aunque no especifica cómo.

La respuesta del gobierno Milei

El gobierno argentino no tardó en responder a esta decisión de Teherán y, a través de un comunicado, rechazaron los calificativos del país de medio oriente.

“Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible”, dijo el comunicado de la Cancillería argentina rechazando categóricamente la inclusión de Irán entre los grupos terroristas.

Milei se ha alineado con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados, y ha respaldado el ataque conjunto de estos dos países contra Irán a finales de febrero, el cual desencadenó la guerra en Oriente Medio.

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En abril, el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Ahora, con el nuevo comunicado iraní, no se descubre una relación rota, se escala una tensión diplomática que alerta por una posible arremetida. El apartado del comunicado emitido desde Teherán que advierte al gobierno argentino por unas supuestas “consecuencias derivadas” pone sobre alerta al conocimiento.