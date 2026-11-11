Muere Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos: Moscú confirma su fallecimiento

El diplomático tenía 66 años y se encontraba al frente de la representación de Moscú en Washington desde marzo de 2025. La noticia también fue confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que informó sobre su fallecimiento sin revelar las causas ni las circunstancias en las que ocurrió.

La Cancillería rusa destacó la trayectoria profesional de Darchiev, a quien describió como un diplomático experimentado, un dirigente destacado y un colega cercano. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del funcionario.

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