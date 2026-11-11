La líder opositora María Corina Machado aparece como la principal figura electoral de Venezuela, con el 70,1 % de intención de voto en una eventual elección presidencial, de acuerdo con una encuesta de la firma Meganalisis realizada entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre.

El estudio también muestra una amplia mayoría de ciudadanos que se identifica con la oposición y un fuerte rechazo a la gestión del presidente estadounidense Donald Trump frente a la situación venezolana.

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Ante la pregunta sobre si se consideran chavistas u opositores, el 79,2 % de los consultados respondió que se identifica con la oposición, mientras que apenas el 4,9 % se declaró chavista. Otro 8,3 % dijo no pertenecer a ninguno de los dos sectores y el 7,6 % no supo o no respondió.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió la Llave de Oro de la Ciudad de Madrid, en España. Foto: AP

En el escenario de intención de voto, Machado supera ampliamente a los demás nombres incluidos en la medición. En segundo lugar aparece el empresario Lorenzo Mendoza, con 5,3 %, seguido por Delcy Rodríguez, con 3,4 %. Edmundo González registra 1,1 %; Henrique Capriles, 0,9 %; Leopoldo López, 0,5 %; Diosdado Cabello, 0,2 %, y Enrique Márquez y Juan Guaidó, 0,1 % cada uno. El 10,6 % afirmó que no votaría por ninguno y el 7,7 % no sabe.

Meganalisis atribuye al regreso de Machado al país un aumento de 9,5 puntos porcentuales en su intención de voto. En un escenario hipotético de segunda vuelta o elección directa entre ella y Rodríguez, la líder opositora obtendría el 95,4 % del voto efectivo, frente al 4,6 % de la dirigente chavista.

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Para ese cálculo, la encuestadora excluyó a quienes señalaron que votarían por otros candidatos, por ninguno o que no sabían por quién hacerlo. Bajo ese supuesto, la participación sería del 73,5 % y la abstención del 26,5 %.

Delcy Rodríguez y María Corina Machado Foto: AFP

La medición también consultó por la percepción de los venezolanos sobre Donald Trump. El 84,3 % dijo no confiar en que el presidente estadounidense quiera lo mejor para el pueblo venezolano; el 6,1 % respondió que sí y el 9,6 % no supo o no contestó.

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Según la serie histórica presentada por Meganalisis, la confianza en Trump ha disminuido desde julio, cuando el 21,5 % decía confiar en él y el 20,8 % desconfiaba, mientras que el 57,7 % permanecía indeciso. En agosto, la confianza cayó al 9,7 % y la desconfianza subió al 69,2 %. En septiembre, las cifras fueron del 6,9 % y el 82,7 %, respectivamente.