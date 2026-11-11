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¿María Corina Machado o Delcy Rodríguez? Así están las encuestas presidenciales en Venezuela

También se evaluó al empresario Lorenzo Mendoza, Edmundo González, Henrique Capriles, Leopoldo López, Diosdado Cabello, Enrique Márquez y Juan Guaidó.

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Redacción Mundo
11 de noviembre de 2026 a las 12:57 p. m.
María Corina Machado y Delcy Rodríguez.
María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

La líder opositora María Corina Machado aparece como la principal figura electoral de Venezuela, con el 70,1 % de intención de voto en una eventual elección presidencial, de acuerdo con una encuesta de la firma Meganalisis realizada entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre.

El estudio también muestra una amplia mayoría de ciudadanos que se identifica con la oposición y un fuerte rechazo a la gestión del presidente estadounidense Donald Trump frente a la situación venezolana.

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Ante la pregunta sobre si se consideran chavistas u opositores, el 79,2 % de los consultados respondió que se identifica con la oposición, mientras que apenas el 4,9 % se declaró chavista. Otro 8,3 % dijo no pertenecer a ninguno de los dos sectores y el 7,6 % no supo o no respondió.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió la Llave de Oro de la Ciudad de Madrid, en España.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió la Llave de Oro de la Ciudad de Madrid, en España. Foto: AP

En el escenario de intención de voto, Machado supera ampliamente a los demás nombres incluidos en la medición. En segundo lugar aparece el empresario Lorenzo Mendoza, con 5,3 %, seguido por Delcy Rodríguez, con 3,4 %. Edmundo González registra 1,1 %; Henrique Capriles, 0,9 %; Leopoldo López, 0,5 %; Diosdado Cabello, 0,2 %, y Enrique Márquez y Juan Guaidó, 0,1 % cada uno. El 10,6 % afirmó que no votaría por ninguno y el 7,7 % no sabe.

Meganalisis atribuye al regreso de Machado al país un aumento de 9,5 puntos porcentuales en su intención de voto. En un escenario hipotético de segunda vuelta o elección directa entre ella y Rodríguez, la líder opositora obtendría el 95,4 % del voto efectivo, frente al 4,6 % de la dirigente chavista.

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Para ese cálculo, la encuestadora excluyó a quienes señalaron que votarían por otros candidatos, por ninguno o que no sabían por quién hacerlo. Bajo ese supuesto, la participación sería del 73,5 % y la abstención del 26,5 %.

Delcy Rodríguez y María Corina Machado
Delcy Rodríguez y María Corina Machado Foto: AFP

La medición también consultó por la percepción de los venezolanos sobre Donald Trump. El 84,3 % dijo no confiar en que el presidente estadounidense quiera lo mejor para el pueblo venezolano; el 6,1 % respondió que sí y el 9,6 % no supo o no contestó.

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Según la serie histórica presentada por Meganalisis, la confianza en Trump ha disminuido desde julio, cuando el 21,5 % decía confiar en él y el 20,8 % desconfiaba, mientras que el 57,7 % permanecía indeciso. En agosto, la confianza cayó al 9,7 % y la desconfianza subió al 69,2 %. En septiembre, las cifras fueron del 6,9 % y el 82,7 %, respectivamente.