Marco Rubio reveló qué hay que hacer en Venezuela antes de que haya elecciones; se supo que le “desaconsejó” a María Corina

Aunque Marco Rubio ya había reaccionado a la llegada de María Corina Machado a Venezuela, sorprendió este martes el retuit del Departamento de Estado de una publicación que cita el pronunciamiento del diplomático sobre las elecciones en el país latino.

En dicha información recogida por la agencia de prensa Reuters, se referencia una llamada que habría tenido Rubio con algunos periodistas de Washington.

María Corina Machado habría regresado a Venezuela por Colombia, según diario español ‘ABC’; este sería el paso a paso del proceso

“Un show”: Delcy Rodríguez se refiere por primera vez a la llegada de María Corina Machado a Venezuela

Allí, Rubio afirmó que la infraestructura electoral de Venezuela está completamente amañada y diseñada para un fraude, por lo que no es posible realizar una jornada electoral en el país antes de que esta sea modificada.

Con el propósito de que estas condiciones cambien rápidamente y se lleven a un fin democrático, el secretario de Estado aseguró que las conversaciones que ya está llevando a cabo con el gobierno interino, liderado por Delcy Rodríguez, están buscando solucionar esta problemática del país latino.

Delcy Rodríguez, presidenta designada en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

“Creo que estamos logrando un progreso real en ese sentido”, dijo Rubio en la conversación con los periodistas, según la agencia de prensa en mención. Aseguran que el diplomático agregó que si alguien intenta descarrilar este proceso, le hace mucho daño a Venezuela.

Maduro, quien está preso en Estados Unidos desde enero de 2026, sería el artífice de este corrupto sistema electoral, según Rubio.

Aunque el estadounidense reconoce la necesidad de celebrar elecciones en Venezuela, todavía no ha confirmado una fecha ni ha dado una aproximación para los comicios en el país latinoamericano, a pesar de los movimientos de María Corina Machado.

El “desaconsejo” de Rubio a María Corina Machado

La llegada de María Corina Machado a Venezuela ilusiona a la población que quiere una libertad definitiva tras años de dictadura de la izquierda. A pesar de ello, Marco Rubio reveló que le desaconsejó a Machado su arribo al país.

Fue exactamente cuando Venezuela fue sacudida por los dos devastadores terremotos en junio. Según lo reportado por Reuters, Rubio le aconsejó a la líder opositora que no llegara a su país, ya que atravesaban una terrible crisis humanitaria.

Rescatistas encima de los escombros del terremoto, con la bandera de Venezuela a sus espaldas. Foto: AFP

Por su parte, Donald Trump no se refirió mal sobre Machado y, por el contrario, destacó su gesto de darle el premio Nobel de Paz. “Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”, dijo.

En las elecciones más recientes que se “celebraron” en Venezuela participó Edmundo González en representación de la oposición, cuando el régimen impidió la participación de Machado.

Ahora, con Estados Unidos al control, el mundo está a la expectativa y espera que la democracia brille y Venezuela tenga como dirigente a quien realmente se elija en las urnas.