Partido de Flávio Bolsonaro acepta la derrota presidencial y consolida bancada en el Congreso

El Partido Liberal (PL) de Brasil y su presidente nacional, Valdemar Costa Neto, emitieron una declaración institucional en la que formalizaron la aceptación de los resultados de la segunda vuelta presidencial proclamados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

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En el comunicado, la colectividad de oposición reconoció el cómputo oficial del organismo arbitral que confirmó la derrota de su candidato, Flávio Bolsonaro, al tiempo que fijó su postura frente al desarrollo del proceso contencioso y a la reconfiguración del mapa político en el Congreso Nacional. El Partido Liberal de Brasil oficializó la aceptación de los resultados presidenciales proclamados por el Tribunal Superior Electoral.

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Pese al reconocimiento de los resultados, la dirección del partido planteó reparos sobre la equidad de la contienda en la fase definitiva del escrutinio. La colectividad contrapuso el desempeño de la primera vuelta, en la que su aspirante obtuvo una ventaja inicial de 2,2 millones de votos, con la dinámica observada en el balotaje.

En el texto, la organización política atribuyó la variación de la tendencia a la implementación de programas de asistencia estatal antes de las votaciones. La colectividad opositora cuestionó el incremento del gasto público social en las semanas previas a la votación por sus posibles efectos sobre la equidad del certamen.

Consolidación legislativa y papel como oposición independiente

A pesar de no obtener la jefatura del Estado, el Partido Liberal destacó el incremento de su presencia en las distintas instancias de representación popular como prueba del respaldo ciudadano a su plataforma programática.

La colectividad informó que obtuvo una bancada conformada por 121 diputados federales, 29 senadores, 229 diputados estatales y distritales, así como seis gobernaciones departamentales, con lo que se configuró como la fracción parlamentaria más numerosa del órgano legislativo. El PL ratificó su consolidación como primera fuerza parlamentaria con 121 diputados federales y 29 senadores.

Finalmente, el documento suscrito por Costa Neto señala que la colectividad mantendrá una postura de fiscalización independiente y de control político en las instituciones del Estado.

La dirección del partido concluyó que continuará promoviendo debates sobre las inquietudes surgidas durante el proceso electoral dentro de los cauces democráticos, reafirmando el compromiso de sus bancadas con la transparencia institucional y la defensa del electorado que respaldó su propuesta en las urnas.