FBI ofrece una recompensa de 10.000 dólares por el colombiano Víctor Julián Duque: le habría lavado dinero al Clan del Golfo

La oficina del FBI en Miami anunció este lunes, 26 de octubre, una recompensa de 10.000 dólares por información que permita la captura del colombiano Víctor Julián Duque, quien es señalado de integrar una organización de lavado de dinero.

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De acuerdo con las autoridades norteamericanas, este sujeto habría blanqueado muchos dólares provenientes del narcotráfico. Al parecer, trasladó los fondos desde Estados Unidos hacia Colombia para favorecer al Clan del Golfo.

Esta organización, según las investigaciones, movió las sumas de dinero en efectivo. “Dicha red reclutaba a personas para crear empresas ficticias y abrir cuentas bancarias asociadas a ellas, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del narcotráfico y facilitar su transferencia, tanto a nivel nacional como internacional”, indicó el FBI.

Los emisarios de este grupo supuestamente viajaban por todo Estados Unidos para recolectar grandes sumas de dinero en efectivo. De hecho, en muchas oportunidades podrían alcanzar cientos de miles de dólares.

Una vez lograban esto, el dinero era depositado en cuentas bancarias que estaban vinculadas a empresas ficticias. Todo esto lo hacían por medio de cajeros automáticos y múltiples sucursales bancarias en una misma ciudad.

Finalmente, los fondos eran transferidos a personas y empresas en Estados Unidos y Colombia, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.

Se presume, según el FBI, que desde el 2021 la organización habría blanqueado más de 54 millones de dólares.

Hasta el momento, nueve personas han sido imputadas por tener supuesta relación con estos hechos, de las cuales ocho ya fueron detenidas y seis ya están condenadas.

El colombiano Víctor Julián Duque es el único que permanece prófugo, por lo que ahora se está ofreciendo esta recompensa para intentar detenerlo.

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“Se alega que Duque actuaba como emisario, viajando desde Colombia a Estados Unidos para recoger grandes sumas de dinero en efectivo derivadas del narcotráfico”, señalaron las autoridades norteamericanas.

Las pesquisas indican que este hombre, entre el 26 de septiembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023, supuestamente depositó un total de 459,953 dólares en cuentas bancarias asociadas a las empresas ficticias de la organización.

Por esto, el 22 de octubre de 2025 el Tribunal del Distrito del sur de Florida, en Miami, emitió una orden de arresto federal por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero.

Este es el colombiano que está siendo buscado por las autoridades norteamericanas. Foto: FBI

Se cree, según el comunicado, que el fugitivo está en Colombia y se le ha vinculado con diferentes ciudades como Pereira, Bogotá y Belén, así como San Antonio, en Texas.

“El FBI insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Duque a que se comunique con su oficina local del FBI, con la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano, o a que envíe una pista a través del sitio web tips.fbi.gov”, indicó.