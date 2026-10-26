La líder de la oposición y premio Nobel de la Paz María Corina Machado está dispuesta a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, según ratificó este lunes, 26 de octubre, la vocera de su partido.

Marco Rubio dice que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es el resultado de las conversaciones que apoya EE. UU.

Machado, que regresó a Venezuela sorpresivamente el domingo luego de diez meses de exilio, fue recibida por miles de personas que se volcaron a las vías en varios puntos de su trayecto de unos 400 kilómetros desde Barquisimeto hasta Caracas.

Su regreso vuelve a colocar en el debate político a la figura más influyente de la oposición venezolana, en momentos en que un sector de la oposición y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez negocian una transición democrática con el respaldo de Estados Unidos.

María Corina Machado en Venezuela. Foto: @ConVzlaComando

Machado “ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen”, afirmó Claudia Macero, vocera de la líder opositora, en la emisora local Unión Radio.

La propia Machado había afirmado que estaba dispuesta a “hablar con quien haya que hablar” cuando estaba aún exiliada en Panamá e intentaba volver a Venezuela.

Machado había denunciado que el gobierno de Rodríguez impedía su regreso, luego de siete intentos infructuosos.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Foto: AFP, montaje SEMANA

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el domingo que el retorno de la opositora fue “resultado directo” del proceso de “reconciliación” que se impulsa en la mesa de diálogo de cara a la transición democrática.

Macero consideró que la llegada de Machado responde a “un proceso de transición que requiere a todas las partes” y que “no puede dejar por fuera a María Corina”.

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“No hay un proceso de transición ni de elección creíble sin la fuerza y sin la legitimidad de la gente que ella representa”, acotó.

Machado regresa nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Aunque hasta ahora se desconoce su agenda, Macero asegura que “en las próximas horas ella debería dirigirse al país”.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado Foto: AP

El gobierno interino no se ha pronunciado sobre el retorno de la opositora.