El Vaticano confirmó este lunes que el viaje que el papa León tenía previsto para noviembre a tres países sudamericanos se llevará a cabo según lo previsto, a pesar de haberse sometido hace dos semanas a una cirugía por cáncer de pulmón.

Médicos que operaron al papa León XIV dan importante noticia sobre el futuro de su tratamiento contra el cáncer

“La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que el viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado anteriormente”, indicó el Vaticano en una nota.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, mencionó el papa, detalla el comunicado.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

De acuerdo con el Vaticano, “la intervención quirúrgica se realizó con éxito y sin complicaciones. Los exámenes médicos posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario ningún tratamiento oncológico adicional”.

“Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”, apuntó la nota.

León, de 71 años, fue operado con éxito el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma para extirparle un tumor canceroso en la parte inferior del pulmón derecho. Recibió el alta el 17 de octubre.

El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal. Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

Su cirujano, Stefano Margaritora, afirmó entonces que se encontraba en una “situación clínica absolutamente satisfactoria”.

Aunque Margaritora aseguró que no existían “razones clínicas” para que el viaje a Sudamérica no siguiera adelante, algunos observadores del Vaticano habían especulado con que la gira podría sufrir alguna modificación.

Por otro lado, el Vaticano anunció que el santo padre cancelará una visita prevista a Asís el 27 de octubre, siguiendo la recomendación de sus médicos.

El Papa León XIV es recibido por el director sanitario Andrea Cambieri a su llegada al Hospital Universitario Gemelli para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, en Roma, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP

El papa había cancelado el viaje a Asís que tenía programado para el próximo martes 27 de octubre. En un comunicado publicado por la Oficina de Prensa del Vaticano, se explica que “dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre”.