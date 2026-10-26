Donald Trump llama a los israelíes a votar por Benjamin Netanyahu en elecciones cruciales: un “guerrero excepcional”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su respaldo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones legislativas de este martes, 27 de octubre en el país asiático.

Donald Trump no descarta un nuevo ataque militar de EE. UU. contra Irán: “Existe la posibilidad”

El presidente estadounidense envió el mensaje de apoyo antes de resaltar los logros en las ofensivas lanzadas contra Irán en 2025 y febrero de 2026 y destacar que ambos tienen que “terminar el trabajo” que empezaron.

“Al pueblo de Israel, para aquellos que aún no lo han visto, adjunto el respaldo que le brindé hace una semana a su primer ministro, ‘Bibi’ Netanyahu”, dijo el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

Trump también destacó la “excelente relación” entre ambos, que ha permitido que logren “grandes victorias juntos”, especialmente a lo relativo a las ofensivas contra Irán.

“Voten por ‘Bibi’ Netanyahu como primer ministro; ¡debemos terminar el trabajo que comenzamos!”, ha resaltado.

“Lancé el ataque contra Venezuela, una de las operaciones militares más exitosas de la historia, pero antes de eso lanzamos la operación ‘Martillo de Medianoche’, impidiendo que el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo obtuviera un arma nuclear”, dijo Trump, en referencia a la ofensiva lanzada en junio de 2025 contra el país asiático, que desató un conflicto que se extendió doce días.

Así, ha relatado que posteriormente llegó la operación ‘Furia Épica’, lanzada en febrero de 2026 y que abrió un conflicto en Oriente Próximo, a raíz de la cual “Irán ya no cuenta con Armada ni Fuerza Aérea”, mientras que “tanto su aparato militar como su economía están en ruinas”.

Donald Trump mostró su respaldo a Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

“La inflación en Irán alcanza el 301%”, dijo Trump, quien ha afirmado que el bloqueo naval “les impide obtener petróleo” y que “dos niveles de su liderazgo, tanto militar como de otro tipo, han sido eliminados”.

Por ello, ha reclamado a los israelíes que “recuerden al acudir a las urnas que ‘Bibi’ ha sido un increíble primer ministro guerrero”.

“Ciertos individuos sumamente malvados solían llamar a Israel ‘el pequeño Satán’ y a Estados Unidos ‘el gran Satán’. Ya no se escucha más ese grito que recorría el mundo: ‘¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel!’, y no volverá a escucharse”, aseveró.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Tras ello, el primer ministro envió un mensaje en redes sociales publicando el mensaje de Trump.