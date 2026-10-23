Netanyahu ordena “cierre total” de Cisjordania tras ataque armado: “Perseguiremos a los terroristas de Hamás”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó un “cierre total” de Cisjordania tras un ataque armado en el que hubo cinco heridos, a pocos días de las elecciones legislativas del 27 de octubre, en las que se juega su supervivencia política.

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El viernes temprano, dos hombres vestidos de negro, uno de ellos armado con un fusil de asalto y el otro con una pistola, abrieron fuego contra un grupo de militares en Hebrón, en el sur de Cisjordania, antes de ser abatidos en un intenso tiroteo.

El ataque se produjo a solo unos días de las elecciones legislativas previstas el martes en Israel, y en un contexto de repunte de las tensiones en Cisjordania, un territorio ocupado desde 1967 por las fuerzas israelíes.

Prime Minister Benjamin Netanyahu: I have just concluded a security assessment with the Minister of Defense, the IDF Chief of Staff, the Director of the ISA, the National Security Advisor, and the Commander of the IDF Central Command. It appears that Hamas terrorists were planning a major attack aimed at murdering innocent civilians, as evidenced by the large quantities of weapons and ammunition discovered. Our brave soldiers thwarted this attack with courage and determination. I commend them for their actions and wish our wounded a speedy recovery. I have instructed the IDF and security forces to immediately cordon off the city of Hebron and take additional security measures to prevent terrorist attacks originating from Judea and Samaria. Our forces are operating with reinforcements to thwart terrorism and are carrying out extensive waves of arrests. We will pursue Hamas terrorists and those who sent them, wherever they are and at all times. You have nowhere to hide. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 23, 2026

En respuesta, Benjamin Netanyahu, que aspira a un nuevo mandato como jefe de gobierno, ordenó el “cierre inmediato” de la ciudad de Hebrón y pidió al ejército que se prepare para imponer un “cierre total” de Cisjordania.

Según el dirigente, citado en un comunicado de su oficina, se evitó “un ataque de gran amplitud”.

Por su parte, el ejército israelí indicó en un comunicado que ha emprendido “operaciones antiterroristas” en las viviendas de los presuntos atacantes “y de otros sospechosos”, así como en el lugar del ataque -un área que fue “acordonada”- y en “otras zonas” del territorio palestino.

El ataque trastocó la campaña electoral y Netanyahu pidió a su partido, el Likud (conservador), que cancele todos los actos que estaban programados para este viernes.

Cisjordania Foto: Getty Images

El incidente tuvo lugar en un punto de control del ejército, en un cruce situado al norte de Hebrón, una ciudad dividida en dos sectores: uno controlado por las autoridades palestinas y, el otro, donde viven colonos israelíes, por el ejército del Estado hebreo.

Las autoridades israelíes confirmaron a la AFP que todos los heridos son de nacionalidad israelí, de unos veinte años, pero no precisaron si se trata de soldados.

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Según el Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, de los cinco heridos, dos están graves.

El ataque se produjo, además, en un momento en que las tensiones se intensifican en Cisjordania, entre otras cosas, por los ataques de colonos israelíes extremistas contra recolectores de aceitunas palestinos.

Un palestino corre frente a un vehículo blindado durante enfrentamientos con las fuerzas israelíes después de una redada militar en la ciudad de Nablus en Cisjordania, el miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: AP

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, aprovechó por su lado la ocasión para pedir que se “desmantele” la Autoridad Palestina.

“No hay que esperar a que se produzca un 7 de octubre” en Cisjordania, dijo.

“Ahí es donde estallará la próxima guerra. La Autoridad Palestina debe ser desmantelada y desmilitarizada”, añadió el ministro, que se personó en el lugar de los hechos.

El ataque no fue reivindicado por el momento. En un comunicado, el grupo terrorista de Hamás calificó el incidente de “operación heroica”, pero sin atribuirse la autoría.

Con información de AFP*