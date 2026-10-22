Delcy Rodríguez se reúne con Dinorah Figuera tras última ronda de conversaciones con la oposición

Las delegaciones del Gobierno nacional de Venezuela y de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 anunciaron la culminación del tercer ciclo de conversaciones para la estabilización y democratización del país.

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Las delegaciones sellaron acuerdos clave que incluyen la revisión de las inhabilitaciones políticas y la creación de una comisión conjunta para recuperar el oro retenido en el Banco de Inglaterra.

A través de un comunicado conjunto leído por los jefes negociadores de ambas delegaciones, Jorge Rodríguez (por parte del Gobierno) y Dinorah Figuera (por la AN de 2015), las partes han detallado los resultados obtenidos tras seis jornadas de trabajo en Caracas.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera (centro-derecha), y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (centro-izquierda), junto con los miembros de sus respectivas delegaciones Foto: AFP

En la política, el acuerdo más importante es el compromiso de “iniciar un proceso de revisión profunda” de varias leyes para mejorar la convivencia democrática.

Entre ellos, resalta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que se acordó revisar específicamente “lo inherente al proceso de inhabilitaciones” que ha impedido a muchos líderes opositores participar en las elecciones.

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También se ha puesto sobre la mesa la revisión de la Ley de Partidos Políticos para garantizar el pluralismo y la tipificación del delito de terrorismo en la legislación vigente.

Por su parte, la presidenta de Venezuela recibió por primera vez a la jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación que lleva a cabo su país de cara a una transición política.

ÚLTIMA HORA: Presidenta Delcy Rodríguez se dirige al país tras reunión en Miraflores con los representantes del diálogo político Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez https://t.co/o0rmUkEut6 — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) October 23, 2026

La televisora estatal VTV mostró imágenes de la reunión entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la jefa de la facción opositora, Dinorah Figuera.

También asistió el hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, quien encabeza la parte oficialista en la mesa.

“Yo saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en esta mesa de diálogo para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos”, dijo Delcy Rodríguez al término del encuentro en el palacio presidencial.

Comunicado de Estados Unidos

Estados Unidos celebró la reciente ronda de conversaciones entre el gobierno interino de Venezuela y la oposición con miras a un eventual llamado a elecciones.

La tercera ronda de conversaciones, que concluyó el miércoles en Caracas, “arrojó resultados concretos, incluido el acuerdo de trabajar en la revisión y modificación de varias leyes represivas”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

El texto destaca que estos avances buscan “aumentar la libertad política y social y garantizar la participación de todos los actores políticos”.

The United States welcomes the conclusion of the latest round of Venezuela’s political reconciliation talks, which focused on expanding political freedom and participation. This Venezuelan-led process continues to strengthen democratic institutions, expand political freedoms, and lay the groundwork for free, fair, and credible elections. https://t.co/fDZSo9PH00 — Tommy Pigott (@statedeptspox) October 23, 2026

“Durante su reunión del 9 de octubre con la Dra. Figuera, el Secretario Rubio elogió su valiente liderazgo e instó a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral”, dice el texto.

“La Administración Trump mantiene su compromiso de apoyar este proceso liderado por Venezuela como parte del plan de tres fases del presidente Trump y el secretario Rubio para la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política, que conduzcan a una transición democrática pacífica”, aseguró Estados Unidos.

El gobierno interino de Venezuela y la oposición ratificaron la voluntad de celebrar elecciones presidenciales tras el cierre de estas conversaciones.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Las negociaciones arrancaron en agosto luego de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.