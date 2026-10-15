Keiko Fujimori y Delcy Rodríguez hablaron por teléfono “para abordar la cooperación” entre ambos países

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó que habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para tratar temas de cooperación entre ambos países y “coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”.

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“Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”, dijo Fujimori.

“Nuestros cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura. Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú”, aseveró la mandataria peruana.

Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados. Nuestros cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura. Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 15, 2026

Rodríguez también mencionó la llamada en su cuenta de X y envió un mensaje en la red social; aseguró que se trató de una comunicación para desearle éxitos en el gobierno a la mandataria peruana.

“Sostuve una cordial llamada con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, a quien deseé éxitos en su gestión, en beneficio de la estabilidad y el bienestar del pueblo peruano”, dijo.

Fujimori asumió la presidencia peruana el 28 de julio. Su llegada al poder coincide con una etapa de reactivación de los vínculos con Venezuela.

Sostuve una cordial llamada con la presidenta del Perú, @KeikoFujimori , a quien deseé éxitos en su gestión, en beneficio de la estabilidad y el bienestar del pueblo peruano. https://t.co/XgA5Rv29oR — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 15, 2026

El pasado 24 de julio, los gobiernos de Perú y Venezuela anunciaron que iniciarían un proceso progresivo para restablecer sus relaciones bilaterales, comenzando por los servicios consulares.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Perú es el segundo país que acoge a más personas que han huido de Venezuela, con más de 1,66 millones de refugiados venezolanos hasta mayo del año pasado.