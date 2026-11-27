La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que ya no vendrá a Colombia como tenía previsto el próximo 3 de diciembre.

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“Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones”, dijo Fuimori.

“He pedido al presidente del Consejo de Ministros que solicite al Senado dejar sin efecto nuestra solicitud que estaba programada para debatirse hoy. Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas”, aseveró la presidenta.

Acabo de conversar con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien hemos acordado postergar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, ante la emergencia que atraviesa Piura por las intensas lluvias e inundaciones. He pedido al presidente del Consejo de Ministros que solicite al Senado dejar sin efecto nuestra solicitud que estaba programada para debatirse hoy. Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 27, 2026

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, envió este viernes un documento al titular del Senado y del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres, para notificar oficialmente la cancelación del viaje presidencial.

En el oficio, que fue recibido este viernes por la Presidencia del Senado, el jefe de la PCM pidió que la solicitud de permiso para salir del país no sea incluida en el debate ni sometida a votación durante la sesión plenaria prevista para este día.

Asimismo, el Gobierno anunció que más adelante presentará formalmente el desistimiento definitivo de la petición, mediante un comunicado oficial al que se adjuntará el correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros.

Keiko Fujimori, presidenta del Perú. Foto: Guadalupe Pardo/Pool AP via AP

El viaje de Keiko Fujimori a Colombia buscaba concretar un encuentro bilateral con su par colombiano y liderar la reunión de las delegaciones de ambos países como parte de la agenda del Gabinete Binacional.

La relación entre Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella ha estado marcada por la afinidad ideológica y el interés de recomponer los vínculos entre Colombia y Perú, deteriorados durante los gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte.

Tras la posesión de Fujimori, el 28 de julio, el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo se reunió con ella y acordaron restablecer la representación diplomática mediante el regreso de los embajadores.

José Manuel Restrepo y Keiko Fujimori se reunieron en Lima Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Fujimori envió un mensaje de felicitación a De la Espriella el 7 de agosto, quien respondió proponiendo profundizar la cooperación comercial, la integración y la lucha contra el crimen transnacional.