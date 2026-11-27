Un hombre de 74 años con alzheimer fue hallado con vida tras pasar 11 días perdido en la selva amazónica de Brasil y sobrevivir comiendo frutos silvestres y durmiendo sobre lechos de hojas, según rescatistas.

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Janarino Ferreira dos Santos desapareció el 10 de noviembre tras adentrarse en una zona boscosa en las afueras de Macapá, la capital del estado amazónico de Amapá, de acuerdo con un cartel divulgado por su familia.

Nueve días después, su nieta Sara Montes pidió en un video en Instagram que no se detuvieran las búsquedas, que, según dijo, los bomberos planeaban suspender este domingo.

🌳🇧🇷 ¡Milagro en la selva! Hombre de 74 años con alzhéimer sobrevive 11 días solo en la Amazonia. 📍 Janarino Ferreira dos Santos desapareció en la selva de Amapá, Brasil, y fue rescatado a 10 kilómetros del punto donde se extravió. Para resistir, bebió agua de manantiales, comió frutos de palmera y durmió sobre camas de hojas 👇 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2026

“No se olviden de nosotros, no se olviden del abuelo”, pidió.

Lo encontraron el viernes a unos 10 km del lugar donde desapareció, de acuerdo con publicaciones en redes sociales del grupo de guardaparques y uno de los rescatistas.

“Encontramos varias palmeras buriti devoradas por agutíes, pero también hallamos frutos consumidos por una persona. La mordedura es diferente. Además, encontramos sus huellas cerca”, informó el leñador y rescatista Aniel Cardoso.

En imágenes del hallazgo, se ve al anciano sentado, en ropa interior y con mirada desorientada, y luego varios hombres lo transportan en una camilla rústica a través de la selva.

Medios locales reportaron este domingo que el anciano, un exminero informal con larga experiencia en la selva, comió frutos de buriti, una palmera amazónica, y bebió agua de fuentes naturales.

Janarino Ferreira dos Santos fue encontrado con vida 11 días después de perderse en la selva Foto: x/@Haberler

El guardaparques Nerivan da Silva contó al portal g1 que hallaron lechos que había armado con hojas de açaí y huellas que mostraban que el hombre caminaba en círculos.

En zonas de selva densa como la de la búsqueda, la vegetación cerrada puede reducir la visibilidad a pocos metros.

Un experto en rastreo, notó un patrón curioso en los movimientos de la persona desaparecida.

Las marcas dejadas en el suelo demostraban que el anciano había pasado por los mismos lugares varias veces.

El hombre fue encontrado en la Amazonía en Brasil Foto: GUILLERMO LEGARIA-AFP

“Estaba describiendo un círculo. Las huellas mostraban que iba de un lado a otro. Fue entonces cuando supimos con certeza que seguía en esa zona”, explicó.

Ferreira dos Santos permanece hospitalizado, según g1.