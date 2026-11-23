Jair Bolsonaro, el expresidente de ultraderecha en Brasil —y también padre del excandidato Flávio Bolsonaro— está pasando por un complejo momento de salud por el que su esposa, Michelle Bolsonaro, ya había pedido oraciones a través de una publicación en Instagram.

Jair Bolsonaro sigue estable en cuidados intensivos, pero continúa sin fecha de alta

El exmandatario fue remitido al Hospital DF Star en Brasilia el pasado 20 de noviembre y, luego de algunos reportes médicos, se conoció cuál sería la enfermedad que lo llevó.

Según el medio brasilero Metrópoles, “Bolsonaro padece neumonía bilateral”. El diario reveló este dictamen basado en un informe médico que afirma haber conocido en exclusiva. La información difundida por el diario especifica que no se tiene fecha estimada para su alta médica de la UCI.

¿Qué dicen las instituciones especializadas sobre esta enfermedad?

De acuerdo con instituciones como la Mayo Clinic y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la neumonía bilateral es una infección que inflama los sacos aéreos de ambos pulmones.

“La neumonía es una infección en uno o ambos pulmones que hace que los alvéolos se llenen de líquido o pus, lo que puede dificultar el ingreso de suficiente oxígeno al torrente sanguíneo”, detalló el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre sobre la enfermedad que padecería el expresidente brasilero.

Jair Bolsonaro sigue en la UCI en estado estable pero sin previsión de alta tras sufrir una obstrucción intestinal

También especificaron que esta enfermedad puede ser causada por bacterias, virus u hongos, y “su gravedad varía desde leve hasta potencialmente mortal, especialmente en adultos mayores, bebés y personas con sistemas inmunitarios debilitados”.

Esto explicaría el manejo en cuidados intensivos que le están dando a Bolsonaro. El expresidente tiene 71 años de edad, lo que lo coloca entre los pacientes en riesgo.

El expresidente Jair Bolsonaro permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star de Brasilia. Foto: Getty Images/AP

De acuerdo con los protocolos clínicos de la Mayo Clinic y los CDC, cuando una neumonía compromete ambos pulmones, la capacidad respiratoria total disminuye de forma significativa.

Entre los principales síntomas y signos de alarma asociados a esta afección se encuentran dificultad respiratoria y manifestaciones generales.