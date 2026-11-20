El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, y padre del excandidato Flávio Bolsonaro, salió este viernes de su residencia, donde cumple una condena a casi tres décadas de prisión por golpismo, para ser internado en un hospital por fuertes dolores abdominales, según lo conocido por varios medios brasileños y la misma familia del antiguo mandatario.

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El mayor líder de la derecha de Brasil sufre secuelas por una puñalada que recibió en el vientre durante la campaña presidencial en 2018, en la que terminó siendo electo presidente. Este hecho lo ha llevado a haber sido operado varias veces y ha tenido varias secuelas de salud que lo han afectado.

“Mi padre acaba de volver al hospital tras sentir fuertes dolores abdominales”, escribió en la red social X el senador electo Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario brasileño (2019-2022).

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la entrada de su casa mientras cumple su condena de arresto domiciliario en Brasilia, Brasil. Foto: AP Photo/Luis Nova

El hospital DF Star de Brasilia informó que el expresidente, de 71 años, presenta una “distensión abdominal” y fue “internado” para realizarle exámenes.

Jair Bolsonaro fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022. Según los fallos judiciales, el entonces mandatario intentó liderar un golpe de Estado junto a miembros del ejército para quedarse en el puesto y asesinar al actual presidente.

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Tras varios meses encarcelado, fue enviado a prisión domiciliaria en marzo por sus problemas médicos. “Su salud se debilita cada día al estar aprisionado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente”, lamentó Carlos Bolsonaro.

El exsenador brasileño Flavio Bolsonaro saluda al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La familia Bolsonaro defiende la inocencia de Jair y acusa una persecución de la justicia brasileña. La corte suprema votará en diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de Jair Bolsonaro y otros condenados por la trama golpista de 2022.

El senador Flávio Bolsonaro, hermano mayor de Carlos, perdió el balotaje presidencial ante Lula en octubre. Al día siguiente de su derrota, un juez de la corte suprema ordenó retenerle los pasaportes en el marco de una investigación por lavado de dinero.

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Tras ello, el senador huyó a Estados Unidos, donde se declaró víctima de una “persecución” y no reconoció su derrota, incluso declarándose ganador y denunciando un supuesto fraude electoral en su contra, del cual no se han presentado pruebas. Si bien Bolsonaro declaró que sería el líder de la oposición desde el exilio, no se le ha visto demasiado activo.

Con información de AFP.