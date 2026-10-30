El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil convocó a la encargada de negocios de Argentina, María Emilia Cortés, para que dé explicaciones sobre la salida esta semana del excandidato Flávio Bolsonaro, quien tomó desde territorio argentino un avión junto a su familia rumbo a Estados Unidos.

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Cortés fue recibida en Brasilia por el jefe del Departamento de Mercosur, João Marcelo Galvão de Queiroz, quien le solicitó información sobre la salida de Bolsonaro, que tenía orden del Tribunal Supremo de entregar su pasaporte mientras es investigado por un delito de blanqueo de dinero a través de casas de apuestas.

Según fuentes de Itamaraty —como se conoce a la cartera de Exteriores—, Cortés informó que trasladaría el contenido del encuentro, que duró apenas unos minutos, al Gobierno de Argentina, según informó la prensa brasileña.

Flávio Bolsonaro llega al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka el miércoles 28 de octubre de 2026 en Opa-locka, Florida. Foto: AP Photo/Marta Lavandier

Flávio Bolsonaro aterrizó junto a su familia este miércoles en un aeropuerto de Miami en un avión privado que partió desde Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones, e hizo una escala en Guayaquil, Ecuador.

Las autoridades migratorias argentinas confirmaron que Bolsonaro y los suyos cruzaron la frontera en la noche del martes, presentaron documentación válida y no tenían impedimento legal alguno para ingresar al país.

Pasada la medianoche, tomaron un vuelo privado operado por una empresa argentina y, sin cruzar el espacio aéreo brasileño, llegaron hasta Guayaquil. Menos de una hora después, continuaron rumbo a Estados Unidos.

Desde suelo estadounidense, Bolsonaro publicó una carta en la que se erige como “líder” de Brasil y no reconoce los resultados de su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula y Flávio Bolsonaro Foto: AFP

Su salida fue cuestionada por muchos de sus aliados y otros sectores de la derecha brasileña.

El canciller argentino, Pablo Quirno, negó el viernes que Brasil hubiera pedido explicaciones a Buenos Aires por la huida del excandidato presidencial conservador Flávio Bolsonaro a Estados Unidos a través de territorio argentino.

“Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones”, escribió Quirno en X, en respuesta a una publicación del diario local La Nación sobre el reclamo brasileño.