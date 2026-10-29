Donald Trump dice que las elecciones de Brasil fueron una “desgracia” y no reconoce aún el triunfo de Lula

Donald Trump calificó este jueves de “desgracia” las elecciones presidenciales en Brasil, un día después de que su aliado, el candidato conservador derrotado, Flávio Bolsonaro, huyera a Estados Unidos.

“Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil. Fue una desgracia”, declaró a periodistas antes de partir para un mitin electoral.

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil con su familia después de la derrota en los comicios, pese a una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

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Bolsonaro se presentó como “el líder de Brasil” en un comunicado tras su llegada el miércoles a Miami. Prometió que organizaría la oposición al presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, desde Estados Unidos.

A la pregunta sobre quién era el ganador legítimo de las elecciones en Brasil, Trump respondió: “No quiero comentar eso en estos momentos”.

Bolsonaro obtuvo ventaja en la primera vuelta de los reñidos comicios, pero Lula protagonizó una sorpresiva remontada en el balotaje y acabó ganando por cuatro millones de votos.

“El presidente (Lula) me pidió que no interviniera, no tomé partido”, insistió Trump; pero “creo que fue una situación desgraciada”. Añadió: “Solo hay que ver los mercados, se fueron al piso”.

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El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, defendió la seguridad y la “absoluta normalidad” de las recientes elecciones presidenciales.

Nunes Marques subrayó el compromiso de la institución con la “voluntad soberana del electorado” frente a las acusaciones de fraude formuladas por el excandidato Flávio Bolsonaro, quien salió del país hacia Estados Unidos y se proclamó “líder de Brasil” en el exilio tras su derrota.

Flávio Bolsonaro después de las elecciones del domingo en Brasil. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

En un comunicado, Nunes Marques catalogó los comicios del pasado domingo como “las elecciones más inclusivas de la historia de la República brasileña”.

El magistrado hizo referencia a la “inestabilidad en la recta final de la votación”, pero aseguró que, gracias a las medidas adoptadas y a la competencia técnica del tribunal, “fue posible avanzar con el escrutinio y garantizar un proceso electoral seguro”.

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“Informo de que todos los cuestionamientos hechos conforme al debido proceso legal serán analizados y respondidos”, dijo el presidente del máximo órgano electoral.

Asimismo, agradeció el empeño de los funcionarios de todo el país, miembros de las mesas electorales y fuerzas de seguridad. Afirmó que el proceso transcurrió “respetando las disposiciones legales y constitucionales”.

El pronunciamiento de la máxima autoridad electoral brasileña se produjo horas después de que Flávio Bolsonaro publicara un comunicado desde territorio estadounidense.

El senador escapó del país a través de Argentina y Ecuador tras la orden del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, quien había exigido la entrega de su pasaporte y le había prohibido salir de la nación en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

En su misiva, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se autoproclamó “líder de Brasil” (tras borrar una versión previa en la que llegaba a autodenominarse “presidente electo”) y ha denunciado un “repugnante fraude electoral”.

*Con información de AFP.