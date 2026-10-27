Lula reacciona a la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos: “Es su segunda patria”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la partida del excandidato a la Presidencia Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, país que ha asegurado es la “primera patria” de esta familia, habida cuenta de que su hermano Eduardo Bolsonaro, condenado a cuatro años de cárcel por la Justicia brasileña, también reside en el país norteamericano.

Estados Unidos anuncia que dará visa a Flávio Bolsonaro y a su familia, según medios

“Lamento que se haya marchado de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrar que las acusaciones (...) no eran ciertas”, ha señalado durante un evento en el que ha defendido que él sí entregó “toda (su) documentación ante la Justicia Electoral”.

El mandatario ha afeado así que Bolsonaro no hiciera lo propio, después de que Lula aceptara en campaña el reto del aspirante por el Partido Liberal de revelar su secreto bancario, telefónico e intereses empresariales, así como los de su esposa y cinco hijos.

Lula sobre Flávio Bolsonaro huyendo de Brasil a EE.UU.: “Para la familia Bolsonaro, Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer botas en Estados Unidos, tal como están acostumbrados a hacer.” https://t.co/qbwrsnttGL — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 27, 2026

“Intenté que demostrara que es honesto, entregando toda mi documentación ante la Justicia Electoral (...) Eso se llama respeto a la democracia. Él no entregó la suya. Me equivoqué”, dijo.

El presidente, reelegido para un cuarto mandato el pasado domingo, ha cargado contra el clan Bolsonaro, asegurando que “Brasil es su segunda patria”, mientras que “su primera patria es lamer botas en Estados Unidos, tal como están acostumbrados a hacer”.

Las autoridades estadounidenses, de hecho, ya han confirmado que concederán visados al excandidato presidencial y a su familia, en una jornada en la que la Policía ha anulado los pasaportes de Bolsonaro y el Supremo ha ordenado investigarlo por la supuesta financiación extranjera de su campaña, así como por la manipulación del algoritmo en redes sociales para favorecer sus contenidos frente al de otros aspirantes.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado en el Congreso brasileño, está radicado en Estados Unidos donde ejerce de enlace con la administración de Trump.

Rumores, un avión privado y una investigación: la controversia por el supuesto viaje de Flávio Bolsonaro Foto: Agência O Globo

Eduardo dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

Lula ganó por casi 52% de los votos, frente a 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.