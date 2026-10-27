El bloque de Gadi Eisenkot aventaja a Netanyahu en las primeras proyecciones de las elecciones en Israel

El bloque encabezado por el partido Yashar del exjefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, va liderando las elecciones de este martes en Israel por delante de la coalición encabezada por el Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, según proyecciones de los medios israelíes, aunque ninguno de ellos plantea todavía un ganador claro de los comicios.

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En cualquier caso, ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu están en condiciones de alcanzar una mayoría de 61 escaños.

Por sondeos: Kan 11, Canal 12 y Canal 13 dan a la coalición del exjefe del Estado Mayor 53, 52 y 53 escaños, respectivamente. El bloque de Netanyahu, por su parte, habría conseguido 50 escaños, de acuerdo con las tres proyecciones.

Una votante deposita su papeleta en un colegio electoral el 27 de octubre de 2026 en Jerusalén, Israel. Foto: Getty Images

Por partidos, el Likud de Netanyahu es la formación individual más votada, con 25 posibles escaños, tres más que el Yashar de Eisenkot, de acuerdo con las proyecciones de estos tres medios.

Los 25 posibles escaños del Likud representarían un acusado descenso frente a los 32 que ostenta ahora mismo en la Knesset, el Parlamento israelí.

La participación en estos comicios se ha incrementado en poco más de siete puntos porcentuales respecto a la última cita electoral de 2022.

De esta manera, de acuerdo a la Comisión Electoral Central, la participación se situaba en el 77,7 % a las 10:00 p. m., frente al 70,6 % registrado hace cuatro años. Se trata de la tasa de participación electoral más elevada a la misma hora desde 1999.

En un puente de Tel Aviv se exhibe un anuncio de un canal de televisión israelí —que emitirá la cobertura de las elecciones en Israel— en el que aparecen el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exjefe militar israelí, Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por su parte, el candidato de la oposición en las elecciones legislativas de Israel, Gadi Eisenkot, dijo que el pueblo israelí optó por el cambio frente al primer ministro Benjamín Netanyahu y aseguró que espera formar un nuevo gobierno.

En declaraciones a sus partidarios, también lanzó una advertencia velada a Netanyahu, quien en los últimos días de la campaña amenazó con atacar Irán, lo que podría retrasar los esfuerzos por formar una coalición.

“Netanyahu, no te atrevas a usar la seguridad de Israel para tus necesidades políticas”, sentenció Eisenkot.