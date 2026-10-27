El gobierno estadounidense concederá visados para el derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia, informó este martes una fuente diplomática bajo anonimato, tras reportes de prensa sobre la presunta huida del político.

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Estados Unidos “emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos”, dijo esa alta fuente del Departamento de Estado, sin confirmar si Bolsonaro viajaba efectivamente al país.

Bolsonaro, que contaba con el apoyo tácito del presidente Donald Trump, estaba siendo investigado por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en Brasil, y se le había ordenado entregar su pasaporte.

Rumores, un avión privado y una investigación: la controversia por el supuesto viaje de Flávio Bolsonaro Foto: Agência O Globo

El funcionario del Departamento de Estado no especificó si Bolsonaro ya había abandonado Brasil o si él y su familia se dirigían a Estados Unidos.

El diputado del Partido Liberal Mauricio Marcon ha asegurado que Bolsonaro “ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos” en un vídeo difundido en sus redes sociales en el que ha comparado al dirigente brasileño con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

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“Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país”, ha indicado.

Flávio Bolsonaro ha viajado a Estados Unidos, donde reside su hermano Eduardo Bolsonaro, pese a estar condenado por la Justicia brasileña a cuatro años de la prisión por coacciones a la justicia, en el marco de la causa por golpe de Estado contra su padre, Jair Bolsonaro.

Flavio Bolsonaro junto a Donald Trump hace algunos meses. Foto: X/@FlavioBolsonaro

En el país norteamericano, el excandidato a la Presidencia “denunciará el régimen impuesto por Lula, Xandão --en alusión al juez del Supremo Alexandre de Moraes-- y todo ese grupo contra el pueblo brasileño”, ha agregado el diputado.

Según han avisado “aliados” del excandidato, aquí bajo condición de anonimato, al diario ‘Folha’, Flávio Bolsonaro ha partido desde la ciudad argentina de Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos en un plan confeccionado por uno de sus abogados.

La Policía brasileña ha anulado los pasaportes del excandidato, ya que este no los ha presentado en el plazo que se le había dado para ello y comenzado a investigar su paradero.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se disputaron la presidencia de Brasil. Foto: AP

Al mismo tiempo, el Supremo ha ordenado a la Policía Federal que abra una investigación contra este por la financiación extranjera de su campaña, así como por la manipulación del algoritmo en redes sociales para favorecer sus contenidos frente al de otros aspirantes.