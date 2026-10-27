El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear la posibilidad de que Venezuela se integre a su país como el estado número 51.

Durante sus declaraciones, el mandatario hizo referencia al petróleo venezolano y destacó los envíos de crudo procedentes de la nación sudamericana.

Donald Trump se refirió al regreso de María Corina Machado a Venezuela: “Espero que esté a salvo”

“Se convertirá en un país próspero. ¿Quién sabe? Tal vez algún día pronto se convierta en el próspero estado número 51″, dijo Trump sobre Venezuela. “Es posible. Hagámoslo el estado número 51″, agregó.

Asimismo, señaló que “en lugar de un presidente, tendremos elecciones para gobernador”.

Trump on Venezuela: Maybe someday soon it will become a prosperous 51st state. Let's make it the 51st state, and instead of a president, we'll have an election for governor. https://t.co/hf2UpUQ3bU — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

En medio de su intervención, Trump se dirigió al empresario petrolero Harold Hamm, quien se encontraba entre los asistentes al evento, para insistir en su propuesta de incorporar a Venezuela como un nuevo estado estadounidense.

“Ahora, Harold, hagámoslo el estado número 51. ¿Te gusta? A mí sí. A mí sí”, dijo Trump.

El martes, el mandatario aseguró que Venezuela había enviado un millón de barriles de petróleo a Estados Unidos como un “regalo”.

De acuerdo con el diario New York Post, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, estarán presentes este martes durante la llegada del buque petrolero venezolano a territorio estadounidense.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

El presidente explicó que el crudo será trasladado a refinerías ubicadas en Texas para su procesamiento.

Por su parte, un funcionario del Departamento de Estado precisó que Rubio acompañará a Trump durante su viaje a Texas en su función de asesor de seguridad nacional, no en calidad de secretario de Estado.

Revelan nuevos detalles de cómo fue el regreso de María Corina Machado a Venezuela: habría pasado por Colombia

“Necesita reunirse con el presidente para tratar todo tipo de asuntos. El presidente estará viajando constantemente, así que viajar en avión con él le da la oportunidad de conversar sobre estos temas”, dijo el funcionario.

No es la primera vez que Trump contempla públicamente la posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos.

A comienzos de este año, el presidente afirmó que estaba “considerando seriamente” esa opción y también ha formulado declaraciones similares sobre Canadá.

Publicación de Donald Trump sobre Venezuela. Foto: Truth/RealdonaldTrump

Sin embargo, la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, descartó esa posibilidad en mayo, cuando manifestó ante los periodistas que su país no contempla convertirse en un estado estadounidense.