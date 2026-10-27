Panamá vuelve a temblar: fuerte sismo se presenta en la mañana de este martes

Un movimiento telúrico se registró este martes, 27 de octubre, a las 10:26 a. m., cerca de la isla Coiba, en el litoral pacífico de Panamá.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó inicialmente una magnitud de 5.7, cifra que posteriormente apareció revisada en su catálogo como 5.6.

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El evento fue localizado aproximadamente a 20 kilómetros al noreste de Coiba y tuvo una profundidad de ocho kilómetros, según el registro actualizado de la institución.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) también difundió información sobre el fenómeno en su cuenta oficial. En el boletín actualizado, la entidad indicó una magnitud de 5.0 y una profundidad superficial, con datos atribuidos al Servicio Geológico de Estados Unidos.

La diferencia entre las cifras responde a estimaciones de distintas agencias sismológicas, que pueden cambiar al revisar los registros.

Las autoridades no han anunciado una alerta de tsunami vinculada específicamente con este movimiento en los reportes consultados. La información debe verificarse en los canales oficiales, ya que las primeras estimaciones suelen actualizarse conforme se incorporan nuevas lecturas de las estaciones sísmicas.

Sismo en Panamá. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API

El movimiento fue percibido en sectores de Panamá, mientras medios locales informaron que el edificio de la Asamblea Nacional fue desalojado preventivamente. Hasta la publicación de los primeros reportes periodísticos, no se habían confirmado oficialmente daños materiales ni personas lesionadas por este evento.

Se recomienda seguir sus canales institucionales y esperar actualizaciones antes de compartir datos sin verificar.

El sismo ocurrió en una zona con actividad tectónica frecuente, donde interactúan placas del sistema tectónico centroamericano. La isla Coiba se encuentra frente a la provincia panameña de Veraguas.

La profundidad también influye en la forma en que se percibe un temblor: los eventos superficiales pueden sentirse con mayor intensidad cerca del epicentro, aunque su percepción depende también de la distancia y las condiciones del terreno.

El antecedente reciente que mantiene la atención de las autoridades es el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido en Panamá el 9 de octubre, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y una profundidad de cuatro kilómetros, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

Aquel movimiento dejó daños en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias y vías, además de decenas de personas lesionadas. Las entidades continuaron evaluando daños y atendiendo a las comunidades.

Un nuevo sismo fue registrado en Panamá. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Sistema Nacional de Protección Civil ha insistido en mantener la vigilancia y atender las indicaciones de los organismos de emergencia. Ante nuevos movimientos, la recomendación general es conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer durante la sacudida y, una vez finalice, revisar el entorno antes de salir.

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La población también debe consultar los avisos oficiales para conocer si existen instrucciones específicas o advertencias adicionales.