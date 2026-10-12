Panamá vuelve a ser sacudida por un fuerte sismo este lunes 12 de octubre: esta fue la magnitud del temblor

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo en Panamá durante la tarde de este lunes, 12 de octubre, registrado a las 6:20 p. m. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6,1 y tuvo su epicentro en Río Grande, con una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-10-12, 18:20 hora local. Magnitud 6.1. Profundidad superficial, Río Grande, Panama #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/LNWJLDjlFA— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 12, 2026
En desarrollo...