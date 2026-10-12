Mundo

Panamá vuelve a ser sacudida por un fuerte sismo este lunes 12 de octubre: esta fue la magnitud del temblor

La entidad confirmó los detalles detrás del fuerte sismo.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
12 de octubre de 2026 a las 7:32 p. m.
Preocupación en Panamá por un nuevo sismo.
Preocupación en Panamá por un nuevo sismo. Foto: Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo sismo en Panamá durante la tarde de este lunes, 12 de octubre, registrado a las 6:20 p. m. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6,1 y tuvo su epicentro en Río Grande, con una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros.

En desarrollo...