Durante la visita oficial de la reina Mary de Dinamarca a Colombia, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que ese país invertirá USD 4,5 millones en cooperación internacional para el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá.

ISA nombró nueva presidenta encargada

Este proyecto binacional es de transmisión eléctrica HVDC y busca conectar 500 km y 400 MW entre las subestaciones Cerromatoso, de Colombia, y Panamá II.

Estos nuevos recursos de Dinamarca se suman a los USD 21 millones anunciados previamente por la Unión Europea a través de la iniciativa Global Getaway.

“La interconexión permitirá el intercambio de electricidad entre Colombia y Panamá y contribuirá a mejorar la confiabilidad del suministro”, explicó el comunicado oficial de la Vicepresidencia.

Actualmente, ISA tramita la licencia ambiental ante la ANLA para desarrollar su tramo a 300 kV. Este proyecto contempla una inversión estimada de US$800 millones y tiene proyectado iniciar su operación hacia 2028.

“La interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá es un sueño de toda la vida. El anuncio que hace hoy Dinamarca nos ayuda a avanzar en ese proyecto, que es importante para la seguridad energética de nuestro país y de toda la región”, destacó el vicepresidente Restrepo.