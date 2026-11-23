Las aseguradoras han desembolsado cerca de 1,7 billones de pesos para atender las reclamaciones derivadas del terremoto del pasado 10 de agosto. Sin embargo, el valor estimado de las indemnizaciones solicitadas asciende a 7,6 billones de pesos, lo que evidencia la magnitud de los recursos que todavía deberán gestionar las compañías.

Según el más reciente reporte de Fasecolda, con corte al 18 de noviembre, entre el 6 y el 18 de este mes se pagaron 351.000 millones de pesos adicionales, un incremento del 106 % frente a los 170.000 millones desembolsados en el periodo anterior.

La prevención de riesgos gana relevancia ante la baja penetración de los seguros en Colombia

Risaralda concentra el mayor volumen de indemnizaciones, con 774.000 millones de pesos, equivalentes al 43,44 % del total. Le siguen Valle del Cauca, con 557.200 millones (31,27 %); Quindío, con 223.900 millones (12,57 %), y Caldas, con 117.300 millones (6,58 %).

Por tipo de cobertura, los seguros de terremoto, hogar e incendio representan el 96,48 % de los pagos, con $1,72 billones. Las indemnizaciones por lucro cesante alcanzan $26.300 millones.

Demuelen parcialmente el histórico Colegio San Luis Gonzaga en el oeste de Cali tras daños por terremoto. Foto: Jorge Orozco / El País

Ante el volumen de solicitudes pendientes, Fasecolda anunció un plan para agilizar las reclamaciones, que incluye acompañamiento individual a los afectados y jornadas especiales de atención en Cali y Pereira los días 4 y 5 de diciembre.

El gremio también habilitó la plataforma Cadapagocuenta.com para consultar información sobre indemnizaciones y procedimientos.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, pidió a los asegurados contactar a sus compañías para verificar el estado de sus reclamaciones y completar los trámites pendientes.