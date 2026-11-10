Aumentan 13,5 % los pagos de las aseguradoras por daños del terremoto en Colombia

Las compañías aseguradoras han desembolsado $1,43 billones en indemnizaciones por los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto, según el más reciente balance de Fasecolda, con corte al 6 de noviembre.

La cifra representa un incremento del 13,5 % frente al reporte anterior, luego de que durante la última semana se pagaran $170.000 millones adicionales.

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De acuerdo con el gremio, las aseguradoras han recibido 103.833 avisos de siniestro, 910 más que en el balance previo. Las reclamaciones corresponden a afectaciones en 524 municipios de 31 departamentos del país. Entretanto, las reservas estimadas para atender estos casos llegaron a $7,4 billones, un aumento del 3,7 %.

Por tipo de bien afectado, las compañías han pagado $1,39 billones por daños en viviendas, comercios, industrias, copropiedades y otros inmuebles, correspondientes a 99.950 reclamaciones.

La vivienda concentra el mayor número de avisos de siniestro, con 64.109 reclamaciones, equivalentes al 61 % del total. Por estas afectaciones se han desembolsado $294.000 millones.

Risaralda registra pagos por $566.000 millones, equivalentes al 19 % del total. Foto: Gobernación del Valle

Por su parte, las copropiedades registran pagos por $327.400 millones, mientras que los establecimientos comerciales, las pequeñas y medianas empresas y las industrias suman $561 mil millones. En conjunto, estos dos segmentos acumulan cerca de $889 mil millones en indemnizaciones y reservas superiores a $4,1 billones.

En cuanto a la distribución geográfica, Risaralda registra pagos por $566.000 millones, equivalentes al 19 % del total, mientras que en el Valle del Cauca los desembolsos alcanzan $489.000 millones, que representan el 13 %. Quindío, por su parte, es el departamento donde se ha pagado la mayor proporción del valor de los daños, con un 26 %.

Las reservas estimadas para Cali ascienden a $2,18 billones y las de Pereira a $1,99 billones. Entre ambas ciudades concentran cerca del 56 % de las reservas nacionales.

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El balance también incluye 309 reclamaciones en el segmento de Vida y Personas, por las cuales las aseguradoras han pagado $4.563 millones, equivalentes al 58 % del valor de los siniestros, y mantienen reservas por otros $3.268 millones.

“El llamado a los asegurados es a estar en contacto con su compañía de seguros o intermediario, porque cada caso es diferente. Estar atentos a la documentación e información que les soliciten: entregarlos a tiempo es clave para avanzar con su reclamación. Y mucho cuidado con quienes les cobran por hacer este trámite o les prometen una indemnización mayor. No se dejen engañar: reclamar es gratuito y no necesitan contratar intermediarios”, afirmó Gustavo Morales, presidente Ejecutivo de Fasecolda.