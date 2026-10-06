Aseguradoras aceleran pagos por el terremoto: han desembolsado $571.010 millones

El valor estimado de los siniestros asegurados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia aumentó a $6,3 billones, un crecimiento de un 10,5 % frente al reporte anterior. Así lo informó Fasecolda, con corte al 2 de octubre.

Cálculos del costo del terremoto se quedaron cortos, según Fasecolda

De acuerdo con el gremio, las compañías aseguradoras han recibido 97.251 reclamaciones, 4.915 más que en el corte previo, cuando se contabilizaban 92.336. El incremento equivale a un 5,3 %.

En cuanto a los desembolsos, las aseguradoras han pagado $571.010 millones, luego de entregar $170.023 millones adicionales durante la última semana reportada, un aumento del 42,4 % frente a los pagos del periodo anterior.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, señaló que las compañías han acelerado los procesos de ajuste y pago, con prioridad para los casos de colapso y pérdida total.

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Incendio y terremoto concentran la mayor parte de las reclamaciones, con 70.298 siniestros y un valor estimado superior a los $5 billones. Le sigue hogar, con 19.759 casos y $578.968 millones estimados.

Valle del Cauca registra las mayores reservas de pagos, con $2,64 billones, seguido de Risaralda, con $2,21 billones. Quindío reporta $446.594 millones y Caldas, $381.401 millones.