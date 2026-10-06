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Aseguradoras aceleran pagos por el terremoto: han desembolsado $571.010 millones

A corte de 2 de octubre, las aseguradoras han recibido 97.251 reclamaciones de los asegurados.

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Redacción Economía
6 de octubre de 2026 a las 1:03 p. m.
A la fecha, el valor estimado para atender estos siniestros reportados asciende a $6,3 billones.
A la fecha, el valor estimado para atender estos siniestros reportados asciende a $6,3 billones. Foto: MONTAJE EL PAÍS

El valor estimado de los siniestros asegurados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia aumentó a $6,3 billones, un crecimiento de un 10,5 % frente al reporte anterior. Así lo informó Fasecolda, con corte al 2 de octubre.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, durante la Convención Internacional de Seguros 2026 que se realiza en Cartagena.
Cálculos del costo del terremoto se quedaron cortos, según Fasecolda

De acuerdo con el gremio, las compañías aseguradoras han recibido 97.251 reclamaciones, 4.915 más que en el corte previo, cuando se contabilizaban 92.336. El incremento equivale a un 5,3 %.

En cuanto a los desembolsos, las aseguradoras han pagado $571.010 millones, luego de entregar $170.023 millones adicionales durante la última semana reportada, un aumento del 42,4 % frente a los pagos del periodo anterior.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, señaló que las compañías han acelerado los procesos de ajuste y pago, con prioridad para los casos de colapso y pérdida total.

Las fotografías muestran los estragos que dejó el potente terremoto en diferentes sectores.
¿Qué seguros protegen su vivienda ante un terremoto? Fasecolda lo explica

Incendio y terremoto concentran la mayor parte de las reclamaciones, con 70.298 siniestros y un valor estimado superior a los $5 billones. Le sigue hogar, con 19.759 casos y $578.968 millones estimados.

Valle del Cauca registra las mayores reservas de pagos, con $2,64 billones, seguido de Risaralda, con $2,21 billones. Quindío reporta $446.594 millones y Caldas, $381.401 millones.