Aseguradoras aceleran pagos por el terremoto: han desembolsado $571.010 millones

El valor estimado de los siniestros asegurados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia aumentó a $6,3 billones, un crecimiento de un 10,5 % frente al reporte anterior. Así lo informó Fasecolda, con corte al 2 de octubre.
De acuerdo con el gremio, las compañías aseguradoras han recibido 97.251 reclamaciones, 4.915 más que en el corte previo, cuando se contabilizaban 92.336. El incremento equivale a un 5,3 %.
En cuanto a los desembolsos, las aseguradoras han pagado $571.010 millones, luego de entregar $170.023 millones adicionales durante la última semana reportada, un aumento del 42,4 % frente a los pagos del periodo anterior.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, señaló que las compañías han acelerado los procesos de ajuste y pago, con prioridad para los casos de colapso y pérdida total.
Incendio y terremoto concentran la mayor parte de las reclamaciones, con 70.298 siniestros y un valor estimado superior a los $5 billones. Le sigue hogar, con 19.759 casos y $578.968 millones estimados.
Valle del Cauca registra las mayores reservas de pagos, con $2,64 billones, seguido de Risaralda, con $2,21 billones. Quindío reporta $446.594 millones y Caldas, $381.401 millones.