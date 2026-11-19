Medellín cuenta con una nueva infraestructura para la prestación de servicios médicos. Se trata de la Clínica Buonavitta, un complejo desarrollado por Bienes & Bienes Constructores en un lote de 6.500 metros cuadrados, en el sector de la avenida San Juan con carrera 80, en el occidente de la ciudad.

El proyecto busca ampliar la cobertura de servicios hospitalarios especializados para una población de influencia superior a 1.200.000 personas, que incluye habitantes de sectores como Laureles, Conquistadores, La Floresta, La América y Estadio.

“Conocíamos la necesidad que existía en el occidente de Medellín de contar con una infraestructura médica más completa y cercana a sus habitantes, y por eso decidimos desarrollar este megaproyecto. Desde el comienzo tuvimos claro que no queríamos construir únicamente una clínica, sino crear todo un ecosistema alrededor del sector salud que integrará diferentes servicios. Nos enorgullece aportar al desarrollo de la ciudad y demostrar que, a través de la inversión privada, también podemos aportar a la transformación de Medellín”, explicó Héctor Gutiérrez, director del megaproyecto.

Medellín inaugura la Clínica Buonavitta, un complejo de salud con 201 camas y seis quirófanos. Foto: Suministrada - API

La institución dispone de 201 camas hospitalarias, seis quirófanos de alta tecnología y servicios especializados en trauma, neurocirugía, cirugía ortopédica y de columna, y atención cardiovascular. También cuenta con resonador magnético, angiógrafo, imágenes diagnósticas y urgencias las 24 horas, los siete días de la semana.

El complejo incorpora 116 consultorios médicos y odontológicos, 30 de ellos destinados exclusivamente a servicios de odontología. Entre las especialidades disponibles están dermatología, ginecología, psicología, psiquiatría y ortopedia. Además, dispone de 67 locales comerciales.

En cuanto al impacto laboral, se proyecta la generación de 1.000 empleos: 600 directos y 400 indirectos, vinculados tanto a la operación clínica como a actividades comerciales y servicios complementarios.

La ubicación, cercana a corredores como la carrera 80, San Juan, la calle 33 y la calle Colombia, también busca facilitar el acceso de los pacientes a los servicios de urgencias y reducir los tiempos de desplazamiento.