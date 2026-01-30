Solo un consorcio presentó oferta para megaproyecto vial del Gobierno Petro: es uno de los más importantes

La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó este viernes la lista de oferentes que se presentaron para realizar la construcción de uno de los proyectos más ambiciosos e importantes del Gobierno de Gustavo Petro. Se trata de la doble calzada Estanquillo-Popayán, en el sur del país.

Tras revisar detenidamente, se encontró que solo un oferente se presentó a esta licitación para el proyecto, que contempla inversiones por $8,82 billones (entre Capex y Opex) y el cual busca no solo mejorar la conectividad, sino también impulsar la economía del suroccidente del país.

El corredor vial El Estanquillo - Popayán conectará a los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo con territorio ecuatoriano. Foto: Suministrada

La empresa en concreto es la Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, conformada por ERG Compañía de Infraestructura y Desarrollos S. A. S. con el 90 % de participación y MIA Grupo Empresarial S. A. S. con el 10 %. La propuesta será revisada por la ANI y el 5 de marzo se obtendrá respuesta, dado que en esta fecha será la audiencia de adjudicación.

Movida en el sector petrolero en Colombia: Geopark adquiere activos de Frontera y se convierte en la empresa privada más grande del sector en el país

En esta audiencia se asignará al concesionario que se encargará de la financiación, la elaboración de estudios y diseños definitivos, de la gestión ambiental, predial y social, así como de la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor El Estanquillo-Popayán.

Esto es lo que dice la ANI. Foto: Esteban Vega

“Hoy es un día histórico para el país y, en especial, para el departamento del Cauca y el suroccidente colombiano. Cumpliendo la instrucción del presidente Gustavo Petro, y luego de la debida diligencia, conseguimos que empresas privadas se interesaran por este proyecto vial prioritario para el desarrollo económico y social en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, que generará más de 150.000 empleos y beneficiará directamente a cerca de un millón de personas”, precisó Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.

“La emergencia económica alimentaba el despilfarro económico del Gobierno”, dice la Andi, tras la suspensión de la medida

Es importante tener en cuenta que el proyecto Estanquillo-Popayán es un proyecto que comprende más de 252 km de corredor vial, incluidos 62 km de doble calzada, 14 túneles y 125 puentes, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el sur y el centro del país.