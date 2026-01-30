Tributos

“La emergencia económica alimentaba el despilfarro económico del Gobierno”, dice la Andi, tras la suspensión de la medida

Bruce Mac Master, presidente del gremio, afirmó que la emergencia económica no era una medida que favoreciera a los más pobres, ni generara equidad: “Se trataba de una medida inconstitucional, abusiva, que afectaba a todos los colombianos”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
30 de enero de 2026, 2:27 p. m.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, defendió la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica que decretó el Gobierno de Gustavo Petro.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, defendió la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica que decretó el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: ANDI/Presidencia

Con una votación de 6 a 2, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional la emergencia económica que decretó el Gobierno de Gustavo Petro a finales del año pasado, para buscar recursos por más de diez billones de pesos que le permitieran cuadrar las cuentas del Presupuesto General de la Nación.

Gustavo Petro carga contra las cortes por suspensión de la emergencia económica y señala: “Ahora viene el salario mínimo vital”

Esta es la primera vez que el alto tribunal toma una medida en ese sentido, antes de hacer el estudio a profundidad y fijar su posición frente a la constitucionalidad de las medidas.

Ante la decisión, el presidente Petro señaló: “Cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo. Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado social de derecho que la misma Constitución ordena”, aseguró el mandatario.

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.
La Corte Constitucional en una votación de 6 a 2 de sus magistrados decidió suspender provisionalmente la emergencia económica. Foto: cortesía corte

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, su presidenta, afirmó que la suspensión del decreto de emergencia era necesaria, es coherente con la Constitución y cumple la función clave de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirían efectos inmediatos e irreversibles. “No existe una crisis imprevisible, se cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales ordinarios y no pueden usarse poderes excepcionales para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático. La estabilidad institucional y el respeto por la Constitución son esenciales para el país”.

Macroeconomía

Dólar amaneció a la baja este viernes en Colombia: esta es la fluctuación del 30 de enero

Macroeconomía

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 30 de enero

Macroeconomía

Datacrédito: el número que muchos ignoran y que puede cambiarles la vida financiera

Dinero

Anif plantea interrogantes ante el salario vital de la OIT, modelo en el que se basó el Gobierno para el desbordado aumento del salario mínimo

Macroeconomía

“A Colombia pueden entrar 2 millones de toneladas de productos de Shein y Temu al mes”: presidente de Inexmoda, Sebastián Diez

Macroeconomía

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Macroeconomía

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Confidenciales

“Bruce Mac Master se cree el dueño de este país; los ricos se creen los dueños del país”: el varillazo del ministro de Salud al presidente de la ANDI

Macroeconomía

“Trabajadores y productores no pueden pagar por las diferencias binacionales”: Bruce Mac Master, sobre aranceles de Ecuador al país

Política

El nuevo rifirrafe entre Petro y Mac Master por cuenta de los datos del Dane sobre desempleo e incremento del salario mínimo

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha sido uno de los más activos en respaldo a la decisión de la Corte.

RUEDA DE PRENSA SECTOR ENERGÉTICO
Para Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, la suspensión del decreto de emergencia era necesaria, es coherente con la Constitución "y cumple la función clave de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirían efectos inmediatos e irreversibles". Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Inicialmente, calificó como “totalmente equivocado, y hasta cierto punto manipulador”, tratar de presentar la decisión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica como una decisión a favor o en contra del gobierno, o peor, aún como una decisión política o ideológica.

La Corte Constitucional básicamente está actuando de acuerdo con nuestra Constitución, indicando que es prudente suspender los efectos de la emergencia, hasta tanto se tome una decisión sobre si el Ejecutivo podía o no decretar una emergencia económica, evitando que se pueda producir daños irreparables, en caso de que se continuará con su aplicación”, señaló en su cuenta de X el dirigente gremial.

Emergencia económica: ¿por qué la suspensión del decreto del Gobierno Petro es clave para el debate electoral?

Posteriormente, ratificó su posición y fue más allá: “No, la emergencia económica no era una medida que favoreciera a los más pobres, no era una medida que generara equidad, se trataba de una medida inconstitucional, abusiva, que afectaba a todos los colombianos y que sobre todo alimentaba el despilfarro económico del gobierno que hoy se muestra más ávido que nunca de gastar plata en el periodo previo a las elecciones”.

Más de Macroeconomía

Bruce Mac Master y Gustavo Petro

“La emergencia económica alimentaba el despilfarro económico del Gobierno”, dice la Andi, tras la suspensión de la medida

Dólar cerró en Colombia

Dólar amaneció a la baja este viernes en Colombia: esta es la fluctuación del 30 de enero

Dolar precio

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 30 de enero

Historial Crediticio - Vida Crediticia - Datacrédito - Puntaje

Datacrédito: el número que muchos ignoran y que puede cambiarles la vida financiera

El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

Anif plantea interrogantes ante el salario vital de la OIT, modelo en el que se basó el Gobierno para el desbordado aumento del salario mínimo

Sebastián Díez fue incluido en la categoría ‘Catalysts’, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir esta distinción. Redacción Moda

“A Colombia pueden entrar 2 millones de toneladas de productos de Shein y Temu al mes”: presidente de Inexmoda, Sebastián Diez

Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Colombiatex de las Américas tuvo su edición 38 en Plaza Mayor: se llevó a cabo entre el 27 y 29 de enero.

Colombiatex generó, en sus tres días, 11,6 millones de dólares en Medellín: estas fueron las cifras que movieron a la ciudad

Accidente de Satena

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Según proyecciones del Dane, se calcula que para el año 2050 el 25 % de la población en Colombia será de adultos mayores, alrededor de 15 millones de habitantes.

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Noticias Destacadas