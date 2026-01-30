Gustavo Petro carga contra las cortes por suspensión de la emergencia económica y señala: “Ahora viene el salario mínimo vital”

La suspensión de la emergencia económica, que había decretado el Gobierno de Gustavo Petro, es ahora una de las banderas del presidente para llamar de nuevo al pueblo.

En un año electoral, el primer mandatario arremete contra la justicia, que ha puesto freno al exceso del poder Ejecutivo en el uso de este estado de excepción, consagrado en la Constitución de 1991.

La Corte Constitucional utilizó por primera vez el camino de la suspensión provisional, al advertir que los efectos económicos de aplicar el decreto, sin el riguroso estudio jurídico que debe hacer ahora de fondo el alto tribunal, podrían ser irremediable.

Emergencia económica: ¿por qué la suspensión del decreto del Gobierno Petro es clave para el debate electoral?

“Cuando desde hace décadas la Corte Constitucional prohibió suspender provisionalmente un decreto de emergencia, la actual Corte Constitucional, sin estudiar nuestras razones, decidió hacerlo. Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado social de derecho que la misma Constitución ordena”, aseguró Petro.

“Estamos ante una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un Gobierno que es amigo del pueblo trabajador. Mientras gobierne, cualquier costo de la deuda no será pagada por el pueblo trabajador. Ahora viene el salario vital que también ordena la Constitución de Colombia y debe mostrarse la fuerza pacífica y constituyente del pueblo. No se puede dejar perder un concepto tan básico para la justicia social como el salario vital. Es el pueblo el que ahora decide”, agregó.

En otro trino, el presidente respondió a un debate que también está en el órden día, la reforma pensional. Este viernes, se conoció que recusaron al magistrado Vladimir Fernández por su trabajo previo con el gobierno. “Si algo se ha demostrado ahora en Colombia es como actúa el derecho formal, la lógica del hilado de las palabras vacías y no su contenido ni sus objetivos humanos ni su sustancialidad,contra la existencia y el progreso”, dijo Petro al comentar esta noticia.

En ese mismo mensaje volvió a llamar al pueblo a las calles. “Ante la declaratoria de la exclusión del pueblo, entonces es el pueblo en las calles hasta el útimo rincón de Colombia. El presidente estará hasta el último día en esta gesta libertadora que de nuevo avanza sin parar, por la Vida y por Colombia”, dijo.

La Corte decidió suspender el decreto en una decisión que contó con una amplia mayoría. La votación quedó finalmente 6-2. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se declaró impedido, pero también había radicado una solicitud de suspensión. Los únicos votos a favor de la medida del Gobierno Petro fueron de dos juristas cercanos: Héctor Carvajal y Vladimir Fernández. El primero abogado del presidente Petro y el segundo, su secretario jurídico en Palacio de Nariño.

"Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones: porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia". Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

El auto que suspende la emergencia económica es de especial trascendencia. En cierto modo la Corte reconoció que la medida tomada por el Gobierno no cumple los presupuestos que consagra el artículo 215 de la Constitución Política. Numerosos expertos habían advertido que las causas invocadas no son sobrevinientes ni extraordinarias, sino estructurales o previsibles. Con la suspensión quedó claro que, a juicio del alto tribunal, no se acredita inminencia real de una perturbación grave del orden económico y social.

La decisión tendrá efectos inmediatos para empresas, inversionistas y agentes económicos. De manera inmediata se entiende que son dos normas las que quedan suspendidas: el decreto madre: 1474/2025 y el 044/2026, que había impuesto nuevos tributos y ampliado la base gravable basado en el primero.

La Corte acogió el planteamiento del magistrado ponente Carlos Camargo, quien aseguró que los riesgos de mantener el decreto eran altos, pues producían efectos económicos irreversibles, especialmente en materia fiscal.

En entrevista con SEMANA, el reputado catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Eloy García, aseguró que "lo que estaba intentando (el Gobierno Petro) es un atropello que destruye la razón—o una de las razones, porque no es la única— que dieron origen a la Constitución: poner fin, poner coto, acabar con la excepcionalidad y construir desde la normalidad la vida de los ciudadanos". El jurista celebró la decisión, aseguró que en un año electoral es “inaceptable” la actuación de “un Gobierno que no está buscando remediar los problemas, sino fundamentalmente favorecer la continuidad política de su opción”.

Con su decisión, la Corte envía un mensaje muy importante en un momento en que existe una puja en el debate político, liderado por el Gobierno Petro, contra principios constitucionales muy relevantes como el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos.

Ahora, el primer mandatario apunta a otra medida controversial: el aumento del salario mínimo en un 23,7 %. La cifra casi quintuplica el valor del IPC que fue de 5, 1 %. Esa decisión, que tomó el Gobierno por la vía de un decreto, también está siendo estudiada por las altas cortes. Al Consejo de Estado es a quien en principio le corresponde la decisión. El magistrado ponente es el jurista Juan Camilo Morales. En este tema, se anticipa que no será fácil la suspensión provisional de la medida.

En entrevista con SEMANA, el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien interpuso una tutela contra la medida, aseguró que la medida “está generando perjuicios irremediables a mucha gente. No me quiero meter en los temas fiscales o inflacionarios, sino fundamentalmente en los temas que tienen que ver con el empleo y la informalidad. Si bien hay mucha gente que celebra este aumento y la gente que gana el mínimo debe estar muy contenta, el decreto tiene otros impactos colaterales: termina haciendo crecer la brecha con esos trabajadores que no cotizan a la seguridad social, ni tienen prestaciones y de cierta manera hace mucho más difícil para la gente la búsqueda de un empleo formal. Hay sectores muy perjudicados como los call centers, el sistema de salud, las compañías de de vigilancia, los microempresarios".

"Ahora viene el salario vital que también ordena la Constitución de Colombia y debe mostrarse la fuerza pacífica y Constituyente del pueblo", dijo el presidente. Foto: Adobe Stock

El trecho que viene en las altas cortes será cuesta arriba, tanto para el estudio de fondo de la emergencia económica como para el del salario mínimo, en donde está pendiente definir si aplica la medida de suspensión provisional. Y en estos de elecciones, el choque de los dos poderes será uno de los ejes que agitará la campaña.