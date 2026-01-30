Movida en el sector petrolero en Colombia: Geopark adquiere activos de Frontera y se convierte en la empresa privada más grande del sector en el país

Una importante movida en el sector petrolero se anunció este viernes: Geopark adquirió por 375 millones de dólares, más 25 millones de dólares adicionales sujetos al cumplimiento de unos requisitos, los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia.

GeoPark anuncia planes para los próximos años: consolidará Colombia y tendrá un nuevo motor de crecimiento en Argentina

Con esta operación, Geopark se convierte en la compañía privada más grande de hidrocarburos en el país y le permite duplicar la producción y sus reservas.

De hecho, en reservas probadas adquiere 99 millones de barriles de petróleo equivalente; y en 2P suma unos 147 millones de barriles de petróleo equivalente. En producción, su visión es superar los 90.000 barriles de petróleo equivalente por día en 2028, incluida esta operación en Colombia más su crecimiento en los campos de Vaca Muerta, Argentina.

El área de Vaca Muerta tiene 30.000 y se encuentra en la provincia de Neuquén. Allí Geopark tiene planes de expansión. (Reuters)

El portafolio que compró Geopark lo componen 17 bloques en el Valle Inferior del Magdalena y en la cuenca Llanos, donde pretende consolidar sinergias y eficiencias al sumar los bloques de Frontera. Con esta compra, Geopark entra también en el segmento del gas, en un momento de gran potencial y necesidad para el país.

La transacción no incluye la adquisición de Frontera Energy Corporation (una sociedad holding canadiense que cotiza en bolsa), ni de sus activos de infraestructura, ni de sus intereses exploratorios en Guyana.

Frontera Energy tiene activos de producción y exploración en los Llanos Orientales.

“El anuncio de hoy marca un hito importante en la trayectoria de crecimiento de GeoPark. Luego de extensas conversaciones con Frontera Energy durante el último año, nos complace haber alcanzado un acuerdo que incorpora los activos colombianos de Frontera a nuestro portafolio, posicionando a GeoPark como el mayor operador privado en Colombia y creando una plataforma más sólida y resiliente, con mayor escala, producción estable más prolongada y mayor solidez del flujo de caja, mientras seguimos financiando nuestro crecimiento en Vaca Muerta”, afirmó Felipe Bayón, Chief Executive Officer de GeoPark.

Agregó que más allá de las métricas financieras y de producción, esta transacción habilita un enfoque de desarrollo integral de campos en activos como Quifa y en el portafolio más amplio de los Llanos, “lo que nos permite extender una producción estable, capturar sinergias y reinvertir de manera eficiente. Esto respaldará una producción sostenida, la protección de las reservas y un mayor nivel de inversión que beneficia a las regiones donde operamos a través de empleo, regalías e impuestos”.

Frontera Energy: así está transformando el sector energético colombiano

Según la compañía, con la operación se esperan varios impactos: uno, que la producción pro forma supere los 90.000 barriles de petróleo equivalente por día para 2028, con un Ebitda de aproximadamente 950 millones de dólares, duplicando la proyección para 2028 previamente anunciada por GeoPark como empresa individual de 44.000 a 46.000 barriles de petróleo equivalente por día y de entre 490 y 520 millones de dólares de Ebitda.

Dos, que el aumento del tamaño y la diversificación mejore la generación de flujo de caja, reduciendo el punto de equilibrio en efectivo en aproximadamente 8 dólares por barril a los precios actuales del mercado. “Una base de flujo de caja más sólida y estable se espera que mejore de manera sustancial la capacidad de GeoPark para financiar sus planes de crecimiento en Vaca Muerta, manteniendo una asignación de capital disciplinada”, afirma la petrolera.

Y tres le da a la compañía una mayor exposición a gas y condensado a través de los bloques VIM-1 y El Difícil, lo que mejora la diversificación de materias primas “en un entorno de aumento de precios domésticos del gas en Colombia”.

Por su parte, Frontera, como resultado de la transacción, se enfocará en infraestructura, respaldada por un portafolio independiente y en crecimiento de activos , que incluye el Oleoducto de los Llanos (ODL) y Puerto Bahía, y manteniendo al mismo tiempo sus participaciones en Guyana y en ciertos otros activos fuera de Colombia.

“El negocio de infraestructura será el pilar del portafolio de Frontera posterior a la transacción y un activo central dentro de la cadena de valor energética de Colombia, al combinar la generación de flujos de caja robustos y predecibles de ODL con el portafolio de proyectos estratégicos de crecimiento de Puerto Bahía, ofreciendo una propuesta de valor diferenciada en el segmento de infraestructura”, explicó la compañía.

El negocio de infraestructura de Frontera incluye la participación patrimonial del 35 % en el Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. (ODL), a través de su subsidiaria de propiedad total, Frontera Pipeline Investment AG (FPI), así como la participación patrimonial del 99,97 % en Sociedad Portuaria Puerto Bahía (Puerto Bahía).