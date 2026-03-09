Geopark anunció la decisión de no aumentar su oferta por los activos de Frontera Energy en Colombia

En la tarde del lunes, 9 de marzo, Geopark anunció por medio de un comunicado de prensa la decisión de no aumentar su oferta por los activos de Frontera Energy en Colombia.

“Tras una cuidadosa evaluación, el Directorio de GeoPark determinó que incrementar su oferta no sería consistente con el marco disciplinado de asignación de capital de la Compañía ni con sus objetivos de maximización de valor a largo plazo”, destacó Geopark.

La empresa señala que, bajo la valoración revisada, el caso base de la transacción probablemente deterioraría las expectativas de retorno a nivel de portafolio, reduciría la resiliencia en escenarios de precios más bajos del petróleo y resultaría menos atractivo frente a oportunidades alternativas de asignación de capital dentro del portafolio existente y proyectos emergentes.

“El Directorio concluyó que preservar la flexibilidad financiera y asignar capital únicamente a oportunidades mejor posicionadas para maximizar el valor a largo plazo para los accionistas sigue siendo un principio central de nuestra estrategia”, destaca la marca.

Geopark destaca que continuará optimizando y mejorando el desempeño en su bloque insignia Llanos 34 y en su portafolio operado y no operado. Según los términos del acuerdo con Frontera, GeoPark recibirá la devolución de USD 75 millones previamente depositados en garantía más intereses, y tendrá derecho a un pago por terminación de USD 25 millones.

Felipe Bayon, Chief Executive Officer de GeoPark, afirmó: “El Directorio de GeoPark asume seriamente su responsabilidad de ser un buen custodio del valor para los accionistas, y nuestra decisión de no aumentar la oferta por los activos de Frontera refleja nuestro compromiso con un enfoque altamente disciplinado en la asignación de capital. Evaluamos cada oportunidad de inversión bajo estrictos criterios financieros, estratégicos y de retorno ajustado por riesgo. Bajo los nuevos términos, aumentar nuestra oferta no representaría el mejor uso del capital frente a las oportunidades dentro de nuestro portafolio y proyectos en evaluación”.

¿Última palabra del negocio?

Hay que destacar que la oferta presentada por Geopark no era la única con la cual contaba Frontera Energy de Colombia; en las últimas semanas que también recibió una propuesta de Parex Resources para la posible compra de sus activos por una cifra cercana a los 500 millones de dólares.

Por su parte, la oferta de Geopark fue 375 millones de dólares en efectivo por los activos de Frontera Energy. Además, la propuesta contaba con una suma de 25 millones de dólares al momento que se cumplieran una serie de objetivos plasmados en el posible acuerdo comercial.