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Dapper es una de las empresas más innovadoras, según Fast Company

La revista especializada menciona a la plataforma de inteligencia de asuntos públicos para mercados emergentes.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 8:24 a. m.
Logo de Dapper
Logo de Dapper Foto: Logo de Dapper

Una empresa colombiana está en el listado de las más innovadoras de la revista especializada Fast Company.

Se trata de una compañía fundada en 2024 por el economista Luis Alberto Rodríguez, exviceministro de Hacienda y director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Colombia. Su trabajo es “monitorear en tiempo real más de 500 fuentes regulatorias en múltiples países y convertir esa información en alertas accionables para equipos de asuntos corporativos, legales y de compliance”.

Fast Company destacó a la compañía por ese trabajo. “Buscar información confiable sobre regulaciones gubernamentales locales en América Latina puede sentirse como navegar un laberinto. Si eres una corporación multinacional que opera en toda la región, puede sentirse como navegar más de 30 laberintos simultáneamente. El resultado es un mercado de “inteligencia regulatoria”, que generalmente implica pagar a consultores locales y lobistas que puedan sortear la burocracia”, asegura la publicación.

La revista cuenta que, con este trabajo, Dapper se expandió desde Colombia a cuatro países más en 2025: Perú, República Dominicana, México y Chile. Y duplicó su lista de clientes (de 24 a 50).

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“Este reconocimiento no es sobre Dapper, es sobre el problema que resolvemos. En América Latina y los mercados emergentes, el Estado produce información crítica para las empresas todos los días, y casi nadie la recibe a tiempo. Eso tiene un costo económico enorme. Dapper lo reduce con tecnología”, dijo Luis Alberto Rodríguez, Fundador y CEO de Dapper.

En el listado de empresas más innovadoras está también Cobre, Weg, Niko Energy, Puna Bio, Sucroal, Ifood, Nanofreeze, Petlove&Co, Ainwater.

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