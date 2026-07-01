“Nuestra solidaridad y apoyo”: excontralor Julio César Turbay envió emotiva carta de respaldo a Abelardo De La Espriella

El excontralor Julio César Turbay le envió una emotiva carta al presidente electo Abelardo De La Espriella, en la que le manifestó su respaldo y agradeció, en nombre de su familia, los gestos de solidaridad que expresó tras el asesinato de su sobrino, el excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Como colombianos recibimos con profundo optimismo su elección como presidente de Colombia y la del doctor José Manuel Restrepo como vicepresidente. Representan una nueva esperanza para nuestro país y la oportunidad de abrir una nueva etapa en la vida nacional, inspirada en trabajar por el bienestar y la unidad de todos los compatriotas”, encabezó la misiva.

Dijo que confía en que, bajo el liderazgo de De La Espriella, Colombia avanzará hacia la recuperación de la confianza en las instituciones, “la gran batalla contra la campeante corrupción, el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia, la reactivación económica, la generación de oportunidades para las nuevas generaciones, el mejoramiento del sistema de salud, la lucha contra la pobreza y la consolidación de una sociedad más justa y equitativa”.

“Señor presidente, en nombre de la familia Turbay y en el mío propio, deseamos manifestarle nuestra profunda gratitud por el emotivo homenaje rendido a la memoria de Miguel Uribe Turbay y a la cuota de sacrificio que la familia ha pagado en su permanente lucha por la consolidación de la democracia”, expresó.

Y siguió: “Su noble gesto de honrar el legado de Miguel y el de la familia constituye una expresión de grandeza humana y reconocimiento democrático. Este acto permanecerá en nuestra memoria como muestra de sensibilidad y profundo compromiso con los valores republicanos que deben inspirar a nuestra nación”.

Le deseó que Dios ilumine sus pasos, le conceda sabiduría y “la fortaleza para conducir con la firmeza que ha venido demostrando los destinos nacionales en este momento histórico”.

Remató: “Cuente siempre con nuestra solidaridad y apoyo en todo aquello que usted estime conveniente. Seguiremos a su lado firmes por la patria”.