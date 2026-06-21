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Así recordó Abelardo De La Espriella a Miguel Uribe Turbay en su primer discurso como presidente electo

El presidente electo habló desde Barranquilla.

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Redacción Confidenciales
21 de junio de 2026 a las 10:27 p. m.
De izquierda a derecha: Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Turbay.
De izquierda a derecha: Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA y prensa de Miguel Uribe Turbay

Abelardo De La Espriella fue elegido como presidente de Colombia este domingo, 21 de junio, tras obtener en las urnas cerca de trece millones de votos.

Desde La Ventana al Mundo, monumento ubicado en Barranquilla, De La Espriella recordó al senador y precandidato asesinado, Miguel Uribe Turbay.

El presidente electo hizo referencia a la familia de Miguel Uribe Turbay durante su primer pronunciamiento oficial.
Primer discurso Abelardo De La Espriella: la promesa a cumplir a la familia de Miguel Uribe Turbay tras su elección

En tarima, el presidente electo dijo que su triunfo es un homenaje al congresista del Centro Democrático que murió el 11 de agosto de 2025, tras haber sido baleado el 7 de junio en Bogotá.

“Muy importante decirles que este triunfo, esta victoria, es un homenaje a Miguel Uribe Turbay; abrazo a la familia de Miguel Uribe Turbay”, dijo De La Espriella.