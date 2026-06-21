El partido Centro Democrático publicó un comunicado a la opinión pública en el que felicitó al nuevo presidente electo del país, Abelardo De La Espriella. En el mismo, le desearon éxitos en su gobierno para el periodo 2026-2030.

Abelardo De La Espriella tras ser elegido presidente de Colombia: “La patria milagro será una realidad”

“Los doctores Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo son los nuevos Presidente y Vicepresidente de Colombia. Les deseamos los mayores éxitos en la tarea de conducir al país por el camino de la recuperación democrática”, afirmó el partido.

El Centro Democrático fue representado en las elecciones presidenciales de este año con la candidata Paloma Valencia, quien perdió en primera vuelta después de sacar 1.638.893 votos.

Tras la derrota, Valencia y el partido anunciaron su respaldo en segunda vuelta a Abelardo de La Espriella. En ese entonces, señalaron que realizarían movilizaciones y labores políticas en Antioquia para promover la candidatura del representante de Defensores de la Patria.

“Estamos convencidos de que, bajo su liderazgo, la seguridad, el emprendimiento, la cohesión social y la austeridad en el Estado serán pilares fundamentales para la recuperación de Colombia y el fortalecimiento de sus instituciones”, agregó el partido.

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El líder del Centro Democrático y expresidente del país, Álvaro Uribe Vélez, también se refirió a los resultados electorales. Tras felicitar a De La Espriella, aseguró que Iván Cepeda “tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda”.

El exmandatario acabó su mensaje asegurando que los colombianos no pueden “permitir más trampas del Petro-chavismo”. Otros expresidentes como Andrés Pastrana e Iván Duque también celebraron la victoria de Defensores de la Patria.