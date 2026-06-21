Paloma Valencia le responde a Gustavo Petro por mensaje tras triunfo de Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella fue elegido este domingo 21 de junio como nuevo presidente de Colombia, tras derrotar en las urnas a Iván Cepeda.
Una vez la Registraduría empezaba a entregar los resultados electorales, el presidente compartió un mensaje en X, pidiendo escrutinios.
“Dato sobre el preconteo contando poblacionalmente. Abelardo 49,3 y Cepeda 49. Vamos a escrutinios”, dijo Petro en X.
Tras el mensaje de Petro, la senadora Paloma Valencia le respondió:
“De esperarse. Me encantaría saber lo que estaría diciendo si la diferencia fuera al revés. Siempre contra las instituciones. Siempre contra lo que funciona. Siempre pequeño. Diminuto”.