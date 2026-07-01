“Renunciar cuando le toca irse no es virtud. Muchas explicaciones le debe a la justicia”, le dicen a Laura Sarabia

En las últimas horas, Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido, radicó su renuncia protocolaria al cargo diplomático a partir del 7 de agosto.

“Estimado presidente, por medio de la presente me permito presentar de manera formal mi renuncia al cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con efecto a partir del 7 de agosto de 2025, conforme al cambio de gobierno”, indicó Sarabia a través de una misiva.

“Petro, ya puede borrar este trino”: María Fernanda Cabal

Tras lo anterior, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le envió un vainazo a Sarabia a través de su cuenta en X.

“Renunciar cuando le toca irse no es virtud. Muchas explicaciones le debe a la justicia. ¿Cuánto dinero había en las maletas en su casa? ¿De quién era el dinero? ¿Por qué tenía plata en maletas y en efectivo en su casa?“, le dijo Cabal a Sarabia en X.