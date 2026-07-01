Esta es la otra historia del coronel Alexander Maldonado, quien saludó al presidente electo Abelardo De La Espriella

Una de las hipótesis que se tejió en redes sociales sobre el coronel Alexander Maldonado señalaba que había sido trasladado por haber saludado al presidente electo Abelardo De La Espriella; sin embargo, detrás del oficial hay otra verdad que no se conocía.

SEMANA conoció con fuentes del Ejército que el oficial está mencionado dentro de la orden de trabajo 024-2026, donde la institución indaga presuntos hechos de corrupción.

El Ejército busca una posible parálisis operacional, falsedad en información y presuntos hechos de corrupción en la simulación de fabricación de piezas a cargo de la institución militar.

La contrainteligencia militar dio traslado a la Fiscalía de los presuntos hechos de corrupción. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Dentro de la investigación que aborda el Ejército por los presuntos hechos de corrupción donde aparece nombrado el polémico oficial, se había dado la orden dos semanas antes al mencionado evento del saludo con el presidente electo de trasladarlo para facilitar la indagación.

La situación del traslado se dio en medio de los trabajos de contrainteligencia en los que avanzaba el Ejército con la Fiscalía General de la Nación. Uno de los contratos en los que se analiza si hubo o no presuntos hechos contra el patrimonio del Estado tiene que ver con una cifra superior a los 64 millones de pesos.