Senadora Julia Correa se refiere a voto del Centro Democrático sobre viajes de Gustavo Petro

La senadora del Centro Democrático, Julia Correa, defendió a través de un video publicado en redes sociales la posición asumida por su bancada respecto a la autorización para que Gustavo Petro pueda salir del país.

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La senadora aseguró que su voto “respondió a una convicción democrática y no a acuerdos políticos con el petrismo”, según un comunicado emitido en sus redes sociales.

Según el texto, la autorización aprobada por el Senado quedó acompañada de una proposición impulsada por el Centro Democrático para que, antes de cada viaje, “Petro informe la fecha, el lugar y el motivo de su visita, una condición que, según la congresista, permite fortalecer la transparencia frente a los desplazamientos del expresidente”.

Orgullosa de mi voto, orgullosamente uribestia. pic.twitter.com/d6hfR7Bqld — Julia Correa Nuttin (@JuliaCorreaNutt) August 16, 2026

“Me siento muy orgullosa de mi voto y del voto de la bancada del Centro Democrático. No podemos tomar decisiones como congresistas pensando en que será más aplaudido en redes sociales, sino en lo que consideramos correcto”, afirmó Correa.

La senadora rechazó las interpretaciones que presentan esta determinación como un eventual acercamiento entre el uribismo y el petrismo, y planteó la necesidad de confrontar las distintas posiciones mediante razones y argumentos, en lugar de recurrir a ofensas o señalamientos.

“¿La firmeza en nuestros principios se mide por votar siempre en contra del petrismo o por tomar decisiones que protejan la democracia? Yo creo firmemente en lo segundo”, aseveró.

El expresidente Gustavo Petro tiene permiso de salir del país. Foto: Presidencia

Correa también rechazó los ataques personales que ha recibido en los últimos días y advirtió sobre lo que considera una estrategia de desinformación dirigida contra el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe.